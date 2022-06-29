EDT parfüm nedir?  EDT, EDC ve EDP parfüm arasındaki farklar neler? 5 soruda EDT parfüm

Bir sürü çeşidi bulunan parfüm kokuları kişisel tarzın imza dokunuşlarından biri. Parfüm seçimi pek çok kişi için zorlayıcı olmaktadır. Satın aldığınız parfümlerin üzerinde EDP, EDT veya EDC gibi ibareler olduğunu görmüşsünüzdür. Peki EDT parfüm nedir? EDT, EDC ve EDP parfüm arasındaki farklar neler? EDT parfüm kokusunun bozulmaması için neler yapılmalı? İnceleyelim...

EDT Parfüm Nedir?

Günlük yaşantının çok etkili bir öğesi olan koku, parfümler ile birlikte çok daha büyük bir sektör haline geldi. Farklı parfüm firmaları çeşitli gruplarda parfümler üreterek kullanıcılara farklı seçenekler sunar. Parfüm şişeleri üzerinde yer alan çeşitli simgeler bu grupları simgeler. Şişelerdeki simgeler parfümün kalıcılığı ile ilgilidir kullanıcılara bazı bilgiler sunar.

Koku özellikleri ve fiyatları ile kişilerin farklı zevk ve tercihlerine göre sunulan parfüm çeşitleri vardır. Kişilerin yaşam tarzlarının zamanla bir parçası hâline gelen parfümler, kadınlar ve erkekler için farklı niteliklerde ve farklı kokularda kişilerin özel zevklerine göre tasarlanır. Genel olarak dünyada kullanımı çok yüksek olan ve herkes tarafından bilinen parfüm, yoğunluk ve kalıcılık özelliklerini şişelerin üzerinde bulundurur. Anlaşılması zor olan bu simgeler parfümün hangi gruba ait olduğu konusunda kullanıcılara bilgiler verir. Parfüm tercihi yaparken bu simgeleri takip ederek kişiler kullanmak istedikleri niteliklere uyumlu parfümü seçebilir.

Şişeler üzerinde yer alan simge EDT simgesi olan parfümler, diğer çeşitlere göre ortalama esans oranı bulundurur. Eau de Toilette olarak da bilinen EDT parfüm çeşitleri, hafif kokuları ile birlikte orta derecede kalıcılık özelliği gösterir. Günlük kullanım için çok daha idealdir. EDC ve EDP parfümlere göre çok daha fazla tercih edilirler. Daha çok bilinen kokulara sahip olan EDT parfüm çeşidi dünya genelinde satışı yapılan ve hemen hemen her yerde bulma imkanı bulunan bir türdür.

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EDT, EDC ve EDP Parfüm Arasındaki Farklar

Parfümler kalıcılık özellikleri ve kokuları ile birbirinden ayrılır. Kalıcılık özellikleri bir parfümün fiyatı üzerinde de etkili olur. Bu bağlamda birbirinden farklı parfüm gruplarını şu şekilde sıralayabiliriz.

EDC Parfüm

Eau de Cologne olarak da bilinen bu parfüm çeşidi, en az esans oranına sahip olandır. %2 ila %5 arasında esans oranına sahip olan EDC parfüm çeşidi kalıcılığı en az olandır. Bu nedenle sektörde ucuz parfümler olarak bilinir. Genel olarak pek tercih edilmeseler de kokulara karşı hassasiyeti olan kişilerin gündelik hayatta kullandığı bir parfüm çeşididir.

EDT Parfüm

EDT parfüm %5 ila %20 aralığında esans oranına sahip parfümlerin yer aldığı gruptur. EDP parfüm çeşidine göre kalıcılık süresi ve koku yoğunluğu daha azdır. Fiyatları makuldür ve dünya genelinde en çok tercih edilen parfüm çeşidi olarak karşımıza çıkar.

EDP Parfüm

Eau de Parfum olarak bilinen bu parfüm çeşidinin esans oranı %30u bulur. Bu nedenle yüksek derecede kalıcılık gösterir ve kokusu çok yoğun bir şekilde hissedilir. Günlük hayatta pek tercih edilmezler ve maliyetleri yüksektir. Özel davetlerde ve özellikle kış aylarında tercih edilir.

Bunların dışında Parfüme Extract olarak bilinen ve %20 ila %40 esans oranına sahip parfüm çeşitleri de bulunur. Diğerlerine göre saf olarak nitelendirilebilir. Özel olarak sipariş üzerine üretilen bu parfümlerin fiyatları da oldukça yüksek seviyelerdedir.

EDT Parfüm Kokusunun Bozulmaması İçin Tavsiyeler

EDT parfümün bozulmamasını engellemek için birkaç yöntem bulunur. Bu yöntemlere dikkat edilmesi durumunda EDT parfümün kokusunun korunması mümkündür. Uygulanabilecek yöntemler şu şekilde sıralanabilir;