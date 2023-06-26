Eski Mısır'ın güzellik sırları mercek altında: Nasıl bakım yaparlardı?

Mısır her zaman bir gizem ve egzotizm ülkesi olarak kaldı. Eski Mısır'dan bahsederken devasa piramitler ve uçsuz bucaksız kum tepelerinin görüntüleri aklınıza gelebilir. Aklınıza gelebilecek diğer bir şey de, kadınlarının ve özellikle de Kleopatra'nın eşsiz güzelliğidir.

Mısır kraliçesiyken (MÖ 51-30), Kleopatra çok önemli bir dönemde Roma siyasetini aktif olarak etkiledi ve öncelikle Julius Caesar ve Mark Antony ile olan ilişkileriyle tanınıyordu. Antik çağın başka hiçbir kadınının yapamadığı gibi, o güzel romantik femme fatale'nin prototipini temsil etmeye başladı.

Kleopatra da dahil olmak üzere eski Mısırlılar, harabelerinde bulunan kalıntılardan ve eşyalardan da anlaşılacağı gibi, bakım ve cilt bakımı konusunda titizdiler.

HİJYENİK BİR TOPLUM

Bakım konusunda ellerinden gelenin en iyisini yaparak titiz olan sadece Mısırlı yüksek sosyete kadınları değildi. Mısırlı erkekler de bakım konusunda üzerlerine düşeni yaptılar. Mısırlılar hijyene özel önem verdiler. Nil nehrine yakınlık, sürekli kum ve toza maruz kalma anlamına geliyordu. Cilde herhangi bir şey uygulamadan önce temizlenmesi gerekiyordu. Aristokratlar evlerinde küvet kullansalar da nehirde yıkanıyorlardı. Tebtunis antik kentinde olduğu gibi M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen hamamlar da vardı. Bu hamamlar, suyu ısıtmak için odun sobaları ve sıcak suyu tutmak için taş leğenlerle doluydu.

Mısırlılar cildi temizlemek için sabunu yoğun bir şekilde kullandılar. Zeytinyağı, kil veya kül kullanarak bir macun yaptılar. Aynı zamanda Mısırlılar güzel kokmaya önem vermişler ve parfümleri yoğun bir şekilde kullanmışlardır. Ayrıca güzel kokulu bitki ve çiçeklerden de yararlandılar. Bu özleri yağa katarak sıvı parfümler yaptılar. Tarihçilere göre bu amaçla çeşitli aromatik ağaçlar da kullanılmıştır.

CİLT İÇİN DOĞAL İÇERİKLER

Kleopatra efsanesi çok iyi bilinmektedir. Tartışmalı kraliçenin eşek sütü ile banyo yapıp yapmadığı hala belirsiz olsa da, Mısırlıların cildi beslemek için süt banyosu yaptıkları doğrudur. Mısırlılar ayrıca cildi pürüzsüz ve parlak hale getirmek için doğal epilasyon kullandılar.

Şeker, limon ve su kullanıp macun yaptılar. Ayrıca cildi beslemek ve ölü deri hücrelerini çıkarmak için doğal içeriklerle yapılmış çeşitli cilt paketleri kullandılar. Örneğin, süt ve bal ile yapılan bir paketin kullanılması yaygındı. Mısırlılar, cildi nemli ve parlak tutmak için bitki yağı kullandılar ve ayrıca hint, badem ve Moringa yağları kullandılar.

GÖZ ÇEVRESİ İÇİN SÜRME

Eski Mısırlı erkek ve kadınların resimlerine bakarsanız, kara gözlü çekiciliği kaçıramazsınız. Eski Mısır'da hem kadınlar hem de erkekler göz çevresine sürme çekerdi. Göz kapaklarına sürme sürmek için ince çubuklar kullandılar. Sadece estetik ihtiyaçlar için değildi.

Sürme uygulaması, sert güneş ışığından bir kalkan görevi görüyor ve sineklerin göze kaçmasını engelliyordu. Sürmenin içindeki kurşun tuzlarının cilde zarar vermemesi için uygulamadan önce maddeyi çok iyi incelerlerdi. Ayrıca kaşları daha koyu göstermek için yanmış badem kullandılar. Kadınlar genellikle yeşil göz farı uyguluyorlardı. Mısırlılar vücutlarını ve yüzlerini boyamak için doğal pigmentler kullanmayı tercih etmişlerdir.

SAÇLAR İÇİN UÇUCU YAĞLAR

Mısırlılar parlak bir cilde sahipti, ancak koyu renkli ve uzun bukleleri saçları vardı. Saçlarını ipek gibi parlak ve pürüzsüz tutmak istediler. Bunun için badem ve hint yağı uygulamasına başvurdular. Çok sayıda arkeolojik alanda, Balık kılçığı tabanlı taraklar bulundu ve bunlar uzun saçları taramak için kullanıldı. Ancak saç ve saç derisi sorunu olan kişiler saçlarını kazıtırdı. Usta tarihçiler, Mısırlıların bir bölümünün de saç uzatma ve peruk kullandığını düşünüyor.

DİŞ BAKIMI DA ÖNEMLİYDİ

Eski Mısırlılar iyi bir gülümsemenin önemini küçümsemezlerdi. Bu yüzden kamış fırçaları kullanarak doğal diş macunu ile dişlerini düzenli olarak fırçalarlardı. Bu doğal diş macunu, nane, tuz, iris, biber ve diğer bileşenlerin bir karışımı kullanılarak yapılmaktaydı.

Genel olarak, eski Mısırlıların bakım ve cilt bakımına çok önem verdiği inkar edilemez. Mısır'daki antik çağ mezarlıkları, bol miktarda güzellik aleti ve aksesuarı içeriyordu.