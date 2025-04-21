2025 estetik trendleri

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Elele Şubat - Mart 2025 sayısından

2025 yılı yeni umutları ile geldi. Tüm dünyada güzellik, estetik ve uzun yaşama olan ilgi artmaya devam ediyor. Bu da plastik cerrahiyi her zaman göz önünde vitrinde tutuyor. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer yeni bir yılla birlikte gelen yeni estetik ve güzellik trendlerini anlattı.

Doğal kaşlar

Eski yıllarda daha kavisli ve doğallıktan uzak kaş modelleri geride kalıyor. Kaşların görünümünde ve pozisyonunda daha yatay ve doğal sonuçlar tercih ediliyor. Bunun yansıması olarak daha doğal sonuçların elde edileceği kaş kaldırma değil kaş pozisyonlama ameliyatları ön planda olacak. Abartılı, çekiştirilmiş ve doğadaki kimi hayvanlara benzetilen kaş ve göz yapılarının sonuna geldik. 2025 de daha doğal görüntülü, sempatik ve saflığı temsil eden kaş pozisyonları geliyor.

Abartısız göğüsler

Kaşlarda olduğu gibi göğüs estetiğinde de abartılı büyüklükteki silikonlar geride kalıyor. Meme güzelliğinin oluşturulması için kompozit meme denilen silikon ve bireyin kendi yağ dokusunun beraber kullanıldığı ameliyatlar 2025’in yelpazesinde yer alacak. Dünya adeta güzel ve doğal görünümü yeniden göğüs estetiğinde keşfediyor. Daha küçük protezler, daha küçük ve doğal görüntülü sonuçlar bu yılın göğüs estetiği trendini oluşturacak

Ameliyatsız gibi burunlar

Estetik burun ameliyatı da çok tercih edilen ameliyatlardan. Bu ameliyatlarda da dokuların korunduğu, daha az girişimin yapıldığı burunlar daha fazla tercih edilecek. Çok inceltilmiş, çok kaldırılmış, çok kavis verilmiş, çok daraltılmış burunlara 2025 yılında veda ediyoruz. Yüzün diğer hatlarına uyum gösteren ve yapılı olduğunu ele vermeyen burun sonuçları 2025 yılında rhinoplasty trendi olarak karşımıza çıkacak

Yüz gençleştirme

Yüz germe ameliyatlarını hep ileri yaşlarda gerçekleştirmeyi öneriyorduk. Ancak ileri yaşlarda yapılan ameliyatlarda öncesi ve sonrası arasında çok belirgin fark oluşuyor olması 2025 yılında pek tercih edilecek gibi durmuyor. Yüz germe ameliyatlarının yaşında bir düşüşü göreceğimiz 2025 yılında tam yüz germelerin yerini mini facelift olarak adlandırdığımız kısmı yüz gençleştirme işlemleri alacak. Burada yine amaç ameliyatsız gözükebilmek ve doğallık içerisinde kalabilmek. Mini facelift ameliyatları yüzün sadece bir alanında gerçekleştirilen toplama ameliyatları bunların özellikle kök hücre uygulamaları ile beraber gerçekleştirilmesi 2025 yılının ana yüz gençleştirme trendini teşkil edecek.

Çene hattı

Son üç yıldır “jawline” uygulamaları hep gündemimizde. 2025 yılında da bu konuya ilgi artarak devam edecek. Gerek kadın gerekse erkek bireylerde keskin bir çene hattı yüz dinamik görüntüsüne çok olumlu katkıda bulunuyor. Bu işlem için gerek ameliyatlı gerekse ameliyatsız yöntemler mevcut. Doğal ama boyun ve yüzü bir çerçeve gibi ayıran çene hattı 2025 yılında da trendler içerisindeki yerini koruyor.

“Makeover”

Kilo verdirmek için kullanılan ilaçların yaygınlaşması ve bunların çok kısa sürede bireylere kilo verdirmesi ciddi elastikiyet kayıplarını da beraberinde getirdi. Özelikle yüz bölgesinde meydana gelen yoğun yağ dokusundaki azalma ve deri sarkıklıkları 2025 yılında zorunlu bir trende kapısını açtırttı. Deri çıkartılması ve yağ grefti uygulamalarının eşlik ettiği yüz toparlama ameliyatlarında artış 2025 yılının önemli plastik cerrahi trendlerinden biri olacak.

Biyostimülatörler

2025 yılında dolgu kullanımlarının azalma ve biyostimulatörler ile kişiye kendi doku üretimini arttırma yollarının tercih edileceğini göreceğiz. Bu dolgular kötüdür anlamına gelmiyor ve gerekli hastalarda kullanılmaya da devam edilecek. Fakat elastikiyet kaybı olan bireylerde artık biyostimülatörler daha ön planda olacak. Yine iğneler yardımı ile verilecek biyostimülatör aktif içeriklerin uyarılması içinde zaman zaman dışarıdan enerji bazlı cihazlar ile kombinasyonları gerçekleştirilecek.

Kas farkı

Kas kasılması ve kas diriliğinin artırılmasının pek çok faydasını öğrendik. 2025 yılında kas gücünün arttırılmasına yönelik ameliyatsız işlemlerde artış bekleniyor. Bu işlemler sadece kasların görsel gelişimini değil aynı zamanda uyardıkları hormonal aktivasyon ile iyilik hali üzerinde de etkiye sahipler. 2025 yılında kasları çok konuşacağız.