Medikal estetik uygulamaları ile kısa sürede vücudunuzu forma sokmanız mümkün. Önemli olan vücudun sorunlu bölgelerine yönelik yapılacak doğru yöntemleri uygulamak...

Gönül rahatlığıyla bikini, mayo giyip deniz ve havuz sefası yapmak için geç kalmadınız. Yaz keyfi için gün sayanlar, medikal estetik uygulamalarıyla plajlara hazırlanıyor. Mayo ya da bikini giyerken güzel görünmenin sırrının gerekli bölgelere doğru uygulamalar yapılması olduğunun altını çizen Dermamed Poliklinikleri'nden Dr. Levent Türbedar, “Herkesin sorunlu bölgesi farklıdır. Birçok kişi daha sıkı bir karın, sağlıklı, selülitsiz bacaklar ya da pürüzsüz bir cilt isteyebilir. Kısa sürede iyi sonuç alabilmek için ihtiyaç görülen bölgelere teknolojinin de desteğiyle doğru uygulamalar yapılabilir” diyerek; karın, kol, bacaklar ve yüz için yapılabilecek uygulamalar hakkında bilgi verdi.



Daha sıkı bir karın ve kollar için MT etkili Radyo Frekans

İnce bir bel ve karın çevresi için kısa sürede en etkili yöntem; lokal fazlalık olan yağları kullanıma geçiren cildi de sıkılaştıran manyetik titreşim etkisiyle öne çıkan yeni nesil radyo frekans terapisi. Yöntem aşırı şişmiş, düzensiz yağ hücrelerinin fazlasını sıvılaştırarak masaj etkisiyle hücre dışına çıkarılmasını ve oradan da kana karışmasını sağlıyor. Sıkışmış kan ve lenf yollarının genişleyerek, bölgenin daha fazla oksijenlenmesini ve beslenmesini sağlayarak bölgesel metabolizma artışı yaratıyor. 6-8 seans 2-3 haftada tamamlanıyor.

Kusursuz bacaklar için AWT

Bikini giyerken güzel görünmenin en önemli noktalarından biri selülitsiz ve çatlaksız bacaklar... Gelişmiş bir teknoloji olan Akustik Dalga Terapisi dünya çapında kanıtlanmış başarıları ile selülit tedavisinde dikkat çekiyor. Akustik Dalga Terapisi’nde hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor, enjeksiyon ya da lazer uygulaması yapılmıyor; minik, güçlü ses dalgası darbeleri kullanılıyor. Zararsız ama güçlü bu ses darbeleri sonucunda bütün sorunlu bölge katmanlarında, mekanik etkiyle ile adeta minik silkelenmeler yaşatılıyor. Derinin uyarılmış olmasıyla cilt altı katmanlarda iyileşme faaliyeti başlıyor, bu sayede cilt sıkılaşıyor ve pürüzsüz bir görünüm sağlanıyor. Aynı zamanda derideki çatlaklarda da düzelme görülüyor.

Yüzünüzü de ihmal etmeyin!

Yaz boyu yalnızca vücut değil, yüz bölgesinin de bakımlı görünmesi mümkün. Deniz mevsimi sürecinde daha az makyaj yapılır ve cilt doğal yapısına döner. Yüz ve boyun bölgesinde sağlıklı bir görünüm elde etmek için Ultherapy ve Karbon Pelling en kısa ve hızlı çözüm veren uygulamalar. Ultherapy; kaş üstü ve tüm alında, tüm yanakta ve boyunda kullanılabiliyor. Tüm yüzü toparlayıp lifting etkisini vermek için aynı seansta komple yüz ve boyun uygulaması yapılabiliyor. Karbon Peeling ile ise ton farklılıklarını kontrol atında tutmak ve gözenekleri daraltmak, cildi sıkılaştırmak mümkün. Ayrıca güneşin hediyesi olan D vitaminini almaya ama uzun süreli güneşe maruz kalmamaya dikkat etmeniz de cildinizi korumak için aklınızda mutlaka bulunması gereken bir bilgi.