Alt bacaklardaki eğrilik patolojik sebeplerden (çocuk felci, kas atro si, vitamin eksikliği vb) olursa nedenine yönelik tedavi yapılabiliyor. Patolojik sebeplerin dışında olan alt bacak eğrilikleri ise sadece kozmetik bir kusur olarak kabul edilebilir. Yazarımız Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nebil Bozdoğan, alt bacak eğriliğinde uygulanan estetik girişimleri anlattı.

Kozmetik kusur olarak karşımıza çıkan alt bacak eğriliği kemik ve kas yapısından kaynaklanıyor. Bu yapıların düzeltilmesi için ortopedik bir müdahale yapılması alt bacakta kötü izlere neden olabildiğinden pratik değil. Halen alt bacak eğriliğinin düzeltilmesini sağlayan ideal bir yöntem yok. Ancak alt bacak deformitesinde uygulanan çok güzel yöntemler mevcut; alt bacak silikon protezleri (calf implant), yağ dolgusu enjeksiyonu ve hazır dolgular bu amaçla sıklıkla kullanılıyor.



Calf implant adı verilen alt bacak silikon protez ameliyatı zor değil. Protez diz arkasından konuyor ve iki taraflı olarak yaklaşık bir saatte tamamlanabiliyor. Ameliyat sonrasında bir gece hastanede kalmak ve ertesi gün taburcu olmak mümkün. Sonrasında genellikle ilk bir hafta bacak hareketlerinde kısıtlama isteniyor. Estetik anlamda alt bacak bölgesinin şekillendirilmesi için yağ dolgusu sıklıkla tercih ediliyor. Bazı durumlarda diz iç kısmına liposuction da eklenirse, daha orantılı bir bacak şekli sağlanabiliyor. Kullanılan dolgu kişinin kendi yağı olduğu için alerji gibi yan etkisi olmuyor. Yağ dolgusunun ortalama yüzde 50-60'ı kalıcı olabiliyor. İsteğe göre üç-altı ay içinde tekrarlanırsa daha da kalıcı sonuçlar elde edilebilir. Bu amaçla ilk operasyonda daha fazla yağ elde edip, özel şartlarda saklanarak bir-iki ay içinde depo yağdan kolayca tekrar dolgu yapılabiliyor. Yağ dolgusu enjeksiyonu yöntemiyle yapılan bacak dolgusu işlemi yüzeyel bir anesteziyle gerçekleştirilebilir ve hasta için daha kolay operasyonlardan.



Ameliyat istemeyen hastalarda ise alt bacak eğriliğinin düzeltilmesi amacıyla en çok kullanılan hazır dolgu, lineer poliamid maddesi. Hazır dolguyla yapılan bu işlem için genel anesteziye ve hastanede yatmaya gerek kalmıyor. Bütün işlem lokal anesteziyle yapılabiliyor ve işlem bitince hasta hemen ayağa kalkıp yürüyebiliyor. Bu dolguların üç-beş-yedi yıl arasında kalıcılığı var. Alt bacak eğriliği için yöntem seçerken, hastanın beklentilerine ve fiziksel durumuna göre karar veriliyor. Örneğin, yağ dolgusu yapılacak kadar vücudunda fazla yağ dokusu bulunmayan hastada diğer yöntemlerden birinin seçilmesi uygun olabiliyor. Kalıcı sonuç isteyen hastalarda silikon protez, ameliyat istemeyen hastalarda ise hazır dolgu yöntemi seçilebiliyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.