Ameliyatsız gençleştiren 5 yöntem

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Genç kalmanın formülleri yeniden yazılıyor. Artık bıçak altına yatmadan da genç görünmek mümkün! İşte en trend gençleştirme yöntemleri...

Hep aynı şeyi istiyoruz, hepimiz aynı hayalin peşinden koşuyoruz, yüzyıllardır vazgeçilemeyen belki de tek konu: Genç kalmak! Gelişen teknoloji ve yeni buluşlar, genç kalmanın formülünü yeniden yazıyor. Geçen yıllara inat, gençleşen ve ışıltısını kaybetmeyen bir cilt artık hayal değil. Estetik International Sağlık Grubu doktorlarından Dr. Mustafa Kemal Ataönder günümüzün en son teknolojileriyle uygulanan ve en trend 5 gençleştirme yöntemini anlattı:



En favori uygulama: Örümcek Ağı Estetiği

Son yılların en fazla talep edilen uygulamaları arasında Örümcek Ağı Estetiği’nin olduğunu belirten Mustafa Kemal Ataönder, bu yöntemle kişilere ameliyatsız, neştersiz gençleşme imkanı sunulduğunu söyledi. Ataönder, “Cildin yıpranma derecesine göre belirlenen adette ipi, cilt altına ince uçlu iğneler vasıtasıyla yerleştiriyoruz. Bu medikal ve zararsız ipler 6 ay içerisinde erirken, vücut kendi biyolojik ağını bu iplerin etrafına örmüş oluyor. Azalan kolajen tekrar aktive oluyor, lifting mekanizması devreye giriyor. Bu sayede ciltte günden güne canlanma, gerginlik oluşuyor ve haliyle kırışıklıklar da yok oluyor” dedi.



