Gömlek, kravat, saat gibi hediye seçeneklerinden sıkıldıysanız, bu kez babanız için bakım uygulamalarını tercih edebilirsiniz.

Dermamed Poliklinikleri kurucusu Dr. Levent Türbedar, erkeklerin en çok tercih ettiği kişisel bakım uygulamalarını anlattı.

Cilt tedavileri

Gündelik hayatın yoğunluğu içerisinde birçok erkek cilt sorunlarını görmezden geliyor ve gerekli bakımı-tedaviyi yapmayı ihmal ediyor. Oysa her probleme yönelik farklı bir yöntem var. Dr. Türbedar, “Erkekler cilt bakımı yaptırdıklarında daha öz güvenli oluyorlar. Ciltlerindeki yenilenmeler ve sorunların giderilmesi hayata daha olumlu bakmalarını sağlıyor. Göz altı morlukları, cilt lekeleri, akne-sivilce tedavileri, yara izi yok etme, ben ve çillerin yok edilmesi, ciltteki ton farklılıklarının dengelenmesi ve cildin aydınlanması gibi uygulamalar tercih edilebilir" diyor.

Anti-aging uygulamaları

Genç görünmeyi ve genç kalmayı istemek yalnızca kadınların değil erkeklerin de hakkı. Son yıllarda erkekler botoks, radyofrekans terapileri, D-lift yüz toparlama, PRP enjeksiyonu ve mezoterapi gibi anti-aging uygulamalarını daha fazla tercih ediyor.

Epilasyon

Erkeklerin en büyük sıkıntılarından biri de istenmeyen tüyler... Dr. Türbedar, “İstenmeyen tüyleri yalnızca estetik görünüş olarak düşünmemek lazım. Bu tüylerden kurtulmak hijyen ve sağlık açısından da çok önemli” diyor.

Saç mezoterapisi – PRP

Erkeklerin estetik açıdan en büyük problemi, hiç kuşkusuz saç dökülmesi. Ancak erkekler yoğun hayat temposu içerisinde saç dökülmelerini hemen fark edemeyebiliyor ve karşıdan bakan bir gözün yönlendirmesine gereksinim duyabiliyorlar. Saç dökülmesi olan, saçları daha gür daha sağlıklı olsun isteyenler ve kellik problemi ile karşı karşıya olanlar için mezoterapi ve PRP uygulamaları ise en doğru çözümü sunuyor.

Gençlik ve ışıltı veren karbon peeling (PST)

10 dakika süren karbon peeling işlemi her cilt tipine uygulanabiliyor ve ince kırışıklıklarda bile etkili. Bu uygulamada kullanılan karbon kremin yardımı ve lazerin yarattığı etki ile cildin kolajen üretimi artıyor, elastin liflerinde düzelme ve kısalma görülüyor, gözenekler küçülüyor. Buna bağlı olarak ince kırışıklıklar ve cilt sarkmaları da toparlanıyor.