Bütün kış nasılsa kimse beni bulamaz ki modunda kıyafetlerinizin içerisine sakladığınız selülitlerinizle artık sobeleşme vakti geliyor. Siz panik içinde “ne yapacağım ben” diye düşünüp dururken, biz sizin için yeni yöntemleri araştırdık.

Artık her şeyin bir çözümü var diyenler aslında yanılmıyor, özellikle de güzellik konusunda... Fazlalığınız mı var ya da selülitleriniz aldı başını gidiyor mu? Karalar bağlamak yerine makinelere bağlanabilir ve selülitlerinizden azmederek kurtulabilirsiniz. Bazıları ilk seansın ardından, bazıları da birkaç seans sonra etkili olan bu yöntemleri daha yakından tanımaya ne dersiniz?



Enjeksiyonlu şok dalga tedavisi

Bu yöntem bir kombinasyon selülit tedavisi olarak tanımlanıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Öykü Maraşoğlu Çelen, yeni kullanılmaya başlanan yöntem hakkında bilgi verdi.

Nedir?

Bu kombinasyonda öncelikle selüliti azaltmak amacıyla bağ dokusuna çeşitli mineral ve vitaminler verilirken, ardından basınç ve ses dalgaları ile selülitli bölgeye uygulama yapılıyor. Bu sayede hem vitamin ve minerallerin dokudaki etkisinin arttırılması, hem de basınç ve ses dalgalarının selülit olan bölgeyi tedavi etmesi amaçlanıyor.

Kimlere uygulanıyor?

Bu tedavi, bacaklarında portakal kabuğu görüntüsü olan, hafif ve orta düzey selülitli kişilere ve ayrıca diz üstü, iç bacak ve basen bölgesinde gevşeme ile beraber yağlanma olan kişilere uygulanabiliyor. Kalça bölgesinde selüliti olan kişilerde ise hem selülit tedavisi yapmak, hem de daha sağlıklı ve sıkı bir görüntü elde etmek amaçlı da kullanılabiliyor.

Kaç seans gerekiyor?

Haftada iki kez olmak üzere toplam sekiz seans yapılıyor. Bu seansların her seferinde şok dalga uygulanıyor ve enjeksiyon sadece haftada bir yapılıyor.

Kaç seanstan sonra sonuç alınıyor?

Dört seanstan sonra sonuç alınmaya başlanıyor. Kesin sonuç için ise seansların tamamlanması gerekiyor.

Sonrasında neler yapılmalı?

Enjeksiyonlu şok dalga tedavisi sonrası düzenli yürüyüş benzeri sporların yapılması çok önemli. Bu sayede tedavinin etkinliği arttırılmış oluyor. Bu yürüyüş günlük hayatımıza uyarlanarak da yapılabiliyor. Ayrıca bol su içilmesi gerekiyor. Beslenme düzeninin de önemsenmesi ve buna bağlı olarak asitli içecekler ile karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden kaçınmak gerekiyor.

Tekrarlamak gerekiyor mu?

Hafif ve orta düzey selülitli, hafif gevşeme problemi olan kişilerde tedavinin yılda bir defa yapılması yeterli ouyor. Ancak ileri evre selüliti ve gevşeme sorunu olan kişilerde tedavinin ortalama bir ay sonra tekrar yapılması gerekebiliyor. Bu kişilerde de yılda bir kere iki kürlük tedavi yeterli oluyor.

Diğer yöntemlerden farkı nedir?

Bu, bir kombinasyon tedavisi olduğu için etkinliği yüksek. Diğer tedavilerden farklı olarak uygulanan vitamin ve mineraller, basınç ve ses dalgaları ile selülitli alanlara çok daha kolay ulaşıyor. Bu sayede etki de daha çabuk görülüyor. Vakum ve çekme yapılmadığından deride herhangi bir deformasyona neden olmamayı amaçlıyor. Sonuçlar, seanslar sırasında görülmeye başlıyor.

Nasıl uygulanıyor?

Öncelikle vitamin ve mineraller sorunlu bölgeye ince uçlu iğneler ile enjekte ediliyor. Sonrasında şok dalga tedavisine başlanıyor. Uygulama yapılacak bölgeye su bazlı jel sürülüyor ve şok dalga tedavi başlığı ile sorunlu bölgelerden geçişler yapılıyor. Bu sırada kişi basıncın etkisi ile titreşim hissediyor. Tedavi sırasında herhangi bir acı olmuyor. Hem basen, hem iç bacak hem de kalça uygulaması yapılacaksa bir seans ortalama 40 dakika sürüyor. Tek bölge uygulaması ise yaklaşık 20 dakikada tamamlanıyor.

Yan etkisi var mı?

Tedavinin herhangi bir yan etkisi bulunmuyor. Sadece geçici kızarıklık ve morluk görülebiliyor. Bu etkiler de birkaç gün içerisinde geçiyor.

Özel bir hazırlık gerektiriyor mu?

Bu uygulama öncesinde özel bir hazırlık gerekmiyor. Önemli olan kişinin tedavi seanslarına düzenli olarak gelebilmesi.

Selülit nedenleri

Genetik eğilim Hormonal değişimler, özellikle östrojen seviyesi dolaşım bozukluğu Yaşla birlikte cilt bağ dokusunun zayıflaması Kilo almak ve egzersiz yapmamak Hamilelikte fazla kilo almak Sigara, doğal olmayan gıdalar, aşırı yağ, rafine şeker kullanımı ile bozulan lenf dolaşımı

Sıcak lipoliz

Yeni Sıcak Lipoliz yöntemi hakkında Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erol Koç bilgi verdi.

Nedir?

Yeni Sıcak Lipoliz, bir bölgesel vücut şekillendirme ve yağ eritme yöntemi. Cilt gevşekliği gibi problemlerin giderilmesinde etkin olarak kullanılıyor.

Hangi bölgelere uygulanıyor?

Bu tedavi yöntemi ile basen, karın ve bel bölgelerinde ayrıca yüz bölgesi, gıdı, çene altı gibi cilt gevşekliği olan bölgelerde etkin sonuç alınabiliyor. Bunun yanı sıra kol-bacak içleri, uyluk içi, diz içi, ayak bileği ve bacak bölgesine de uygulanabiliyor.

Nasıl uygulanıyor?

Sıcak Lipoliz cilt yüzeyini soğutup, cilt altına ısı vererek yağ yakımını sağlamayı amaçlıyor. İşlem için karın, uyluklar, basen bölgesi gibi bir hedef bölge seçiliyor. 1060 nm yeşil diyot lazerin enerjisine maruz kalan dokunun molekülleri içerisinde hareket yaratıyor ve ardından 42 º-47º arası ısı veriliyor. Bu ısı enerjisi sadece yağ hücrelerini metabolik olarak eritiyor. İşlem esnasında etkili bir soğutma sistemi, oluşabilecek bir hasarı önlemek için cilt yüzeyini koruyor. Sıcak lipoliz yöntemi enjeksiyon lipoliz, lazer lipoliz gibi diğer yağ eritme yöntemleriyle de kombine edilebiliyor.

Yan etkisi var mı?

Oluşan ısı, cilt altında herhangi bir yan etki oluşturmamayı amaçlıyor. Yağ hücreleri ısı enerjisiyle kendiliğinden yok oluyor ve mevcut metabolizma kademeli olarak inceliyor, apopitoz mekanizması sağlıyor. Apopitoz, programlı doğal hücre ölümü anlamına geliyor.

Kimlere uygulanabiliyor?

Diyet ve egzersize rağmen kilo veremeyen, inatçı yağlara sahip olan, cerrahi müdahalelerden uzak durmak isteyenler için ideal olan bu yöntem, tüm vücut ve cilt tiplerinde kullanılabiliyor.

Lazer uygulaması

"Klasik veya konvansiyonel yöntemler, selülit görünümünde geçici bir iyileşme sağlasa da bu hiçbir zaman kalıcı olamaz" diyen Op. Dr. Alper Tuncel, bu yöntem hakkında bilgi verdi.

Cellulaze lazer yöntemi nedir?

Selülit için geliştirilmiş olan bir lazer. Mekanizma olarak lazer lipoliz cihazları ile aynı mantığa sahip. Buradaki lazer ışını sadece yüzeysel cilt altı dokularını hedeflediği için derin yağ dokusunda bir değişim olmuyor. Cellulaze ile tek seansta işlem için özel olarak ayarlanmış bir dalga boyu ile selülitli alanda hem fibröz bantları serbestleştirmeyi hem de fıtıklaşmış yağ dokularını eritmeyi amaçlıyor. Cildi sıkılaştırırken, portakal kabuğu görünümünü ve ciltteki gamzeleri yok etmeyi hedefliyor.

Nasıl uygulanıyor?

Lazerin kullanımında; hastanın uyutulmasına gerek kalmadan, sadece selülitli alan uyuşturularak, 1 mm’lik kesi ile cilt altına giriliyor ve lazerle selülite neden olan tüm etkenlerin tedavi edilmesi amaçlanıyor.

Masaj tedavisi

Dolaşımı canlandırmak için yapılan masaj, mutlaka anatomi bilgisi olan deneyimli eller tarafından uygulanmalı. Selülit masajı yüzeyde kalmalı ve acı vermemeli. Selülit üzerinde etkili olabilecek iki tür masaj var. Bunlar; dolaşım masajı veya lenfatik drenaj masajı. Deri altı kan dolaşımını iyileştiriyor. Özellikle de kanın bacaklardan göğse doğru gitmesini sağlıyor. Belirli noktalara parmakla bastırıldığında ve belirli lenfatik düğümler istikametinde hareket edildiği takdirde, kullanılmış lenf atılıp yenileniyor.