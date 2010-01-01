Bahara 10 yaş genç girin

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Madonna, Victoria Beckham gibi ünlü isimlerin tercih ettiği yöntemle bahara daha genç ve ışıltılı bir ciltle girebilirsiniz. Beş aşamadan oluşan bu yöntemde Mikro Akım, Mikro Cilt Soyma ve LED ışık terapileri bir araya geliyor.

Yazı: Deran Çetinsaraç / Formsanté



Hollywood yıldızlarının tercihi beş adımdan oluşan yöntemde akıllı güzellik cihazları kullanılıyor. Program, yüzümüzde 30’un üzerindeki mimik kaslarını çalıştırma prensibi üzerine çalışıyor. Nasıl ağırlık kaldırarak spor yapıp kaslarımızı çalıştırıyorsak aynı şekilde yüz kaslarımızı da çalıştırdığımızda daha dinç bir cilde sahip oluyoruz. Yüz kasları da vücut gibi kendini bıraktığı için bu canlandırma işlemi cildi daha genç ve taze göstermeye yardımcı oluyor. Haftada iki kere toplam 10 seans uygulanıyor. Beş hafta sonra uygulama bittiğinde cildin dokusunun sıkılaşması ve daha ışıltılı görünmesi hedefleniyor. Estetisyen Müjgan Menteşe, daha genç ve ışıltı bir cilt vadeden bu yöntemi aşamalarıyla birlikte anlattı.



Birinci aşama: Cilt Analizi

İlk aşama olarak gelen kişiye cilt analizi yapılıyor. Cilt analizi özellikle soyma işleminde cildin nasıl reaksiyon vereceğini anlamak açısından önem taşıyor.



İkinci aşama: Mikro Cilt Soyma

Soyma işlemine dermabrazyon deniliyor. Elmas uçlu cihazlarla yüzeysel bir şekilde yapılıyor. Estetisyen Müjgan Menteşe, “soyma” denilince insanların korktuğunu oysa ki bu işlemi granüllü peeling’in biraz derini olarak düşünebileceğimizi belirtiyor. Cildin üst tabakasını ölü hücrelerden arındırma amaçlı yapılıyor. Cilt çok inceyse, çok sivilceliyse, kuruysa, hassassa veya nemsizlik değeri ileri aşamaydaysa soyma işlemi es geçilebiliyor. Mikro düzeyde yapılan soyma işlemi, cilte kan dolaşımını hızlandırmaya ve gözeneklerin hava almasına katkı sağlıyor. Cildin oksijenlenmesi, yapılan uygulamaları ve kullanılan ürünleri iyi absorbe edebilmesine yardımcı oluyor. Bu yeni cilt soyma sistemiyle cilt lekelerinin, akne izlerinin ve güneşten kaynaklanan hasarların giderilmesi amaçlanıyor.



