Burun ameliyatları belki de estetik dünyasının en ilgi gören alanı. Burun estetiklerinde esas olan ise doğal bir görünüm elde etmek.

Hazırlayan: Gülru İncu

“Sağlık önce gelir, güzellik onu takip eder” diyen Shambala Klinik Medikal Direktörü Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, burun ameliyatlarında amacın doğal bir sonuç elde etmek olduğunun da altını çiziyor.

Burun estetiği ameliyatları öncelikle hangi nedenlerle yapılıyor?

Genel kanının aksine kişiler burunlarındaki sağlık sorunları nedeniyle ameliyat oluyor. Örneğin kemik eğriliği nefes alma problemlerini yaratan etkenlerin başında geliyor. Burundaki iri kemer, nefes ve horlama gibi problemlerin yanında kişinin psikolojik durumunu olumsuz etkiliyor. Kişinin sağlık problemini çözmek ve kendi güzelliği ile uyumlu bir görünüm sağlamak adına yapılan burun estetiği (rinoplasti) ameliyatları başarılı sonuçlar veriyor.

Nefes problemi yaşayan kişiler estetik cerrahi uzmanlarına görünebilir, değil mi?

Evet. Ameliyat öncesinde hasta ile yaptığımız görüşmeler sonunda sağlık problemlerini net olarak tespit ediyoruz. Daha sonra, hastanın yaşadığı probleme göre ameliyat ihtiyacı varsa bunu planlıyoruz. Sonrasında hastanın sağlık problemleri çözülerek, günlük yaşamına dönmesi sağlanıyor.

Güzelliği nasıl tanımlıyorsunuz?

Güzellik bir kültürdür. İçinde hayata bakış açımız, düşünme ve davranış şeklimiz, çevremiz ile girdiğimiz etkileşim gibi bizi biz yapan, bizi tanımlayan birçok özelliği barındıran uyumluluk halidir. Estetik cerrah olarak bizler, yalnızca fiziksel anlamda avantajlar sağlayabilirken, güzelliği anlamlandırmak ise kişinin elindedir.

Estetik cerrahinin burun uygulamalarında ‘fark yoksa güzeldir’ yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?

Burun ameliyatlarında doğal sonuç elde etmek, hastanın yüzünün diğer kısımlarıyla orantılı, etnik ve kişisel özelliklerini barındıran bir burun ameliyatı olması anlamına gelir. Rinoplasti ameliyatları sonrası hasta yakınlarının bir fark görememesi oldukça sık rastlanan bir sonuçtur. Bu durum doğal bir görünüm elde edildiği ve başarılı bir operasyon geçirildiğine işarettir. Estetik rinoplasti burnun boyutlarını büyütmek veya küçültmek, burun ucunu şekillendirmek, burun tümseğini düzeltmek ve burun ile üst dudak arasındaki açıyı orantılı olacak şekilde dengelemek amacıyla yapılır.

Erkek ve kadınlarda estetik hedefler aynı mı?

Elbette ince farklar var. Kadınlarda yüz şekline uyumlu olmak şartıyla daha ince, düz ya da kavisli inen, biraz kalkık formları tercih ediyorum. Ancak erkeklerde durum farklı. Bir burun ameliyatından sonra erkek hastada olabilecek en kötü sonuç kadınsı bir görünümdür. Bu nedenle erkek burunlarının fazla küçültülmemesi gerekir.

Güzel burun nasıl olmalı sizce?

İnsanın yüzüne yakışan burnun ideal ölçülerde olması pek de gerekmez. Güzel bir burun, kişinin yüzünün geri kalanı ile uyumlu olmalı, kişilik özelliklerini yansıtmalı, ailesel ve ırksal karakterini tamamen kaybetmemiş olmalı. Kişinin yüzü ile uyumsuz bir burun, çok güzel yapılmış bile olsa yüze sonradan konulmuş gibi durur. Tüm estetik cerrahi girişimlerde olduğu gibi rinoplastide amaç ameliyatlı görünüme yol açmamak, doğal bir sonuç elde etmektir.