Cilt uygulamaları için kullanılan en önemli üç teknolojiyi birbirine entegre eden bir cihaz olan Ultracel, cildin her türlü sorununa yönelik geniş bir uygulama sunuyor.

Odaklı Ultrason Sistemi (HIFU), Altın İğne Uygulaması ve Grid Radyofrekans Uygulaması olarak birbirinden farklı üç temel teknolojiyi birden kullanan Ultracel, son dönemde güzellik dünyasında ön plana çıkan cihazların başında geliyor. En önemli özelliği; aynı vakada birden fazla seçeneği barındırması ile elde edilebilecek en iyi sonucun ortaya çıkmasında etken rol oynaması.





Dermatolog Dr. Şerafettin Saraçoğlu, Ultracel ile çene hattını düzeltme, gıdı düzeltme, yanaklarda aşırı dolgunluk varsa yağ dokuyu azaltarak yüz ovalini düzeltme işlemlerinin yapılabildiğini söylüyor ve ekliyor; “Odaklı Ultrason Sistemi kaş kaldırma ve genişlemiş gözenekleri gidermede de çok etkili. Ayrıca boyunda iki seans uygulama ile anlamlı düzelmeler elde edilebiliyor.”



Odaklı Ultrason Sistemi (HIFU)

HIFU; ses dalgaları kullanılarak cilt altı dokularda kolajen üretimini tetikleyen ve bu sayede deride sıkılaşma ve gerilme yaratmaya yardımcı bir yöntem. Deri yüzeyinde hiçbir etki yapmadan, doğrudan istenilen derinlikteki hedeflere nokta atışı yaparak, kolajen üretimi ile ortalama 3-6 ay içinde sıkılaşmış ve kendini yenilemiş bir vücut ortaya çıkarmak amaçlanıyor.



Altın İğne uygulaması

Uzun zamandır kullanılan yöntemlerden biri olan Altın İğne Uygulaması ile vücutta oluşan gevşeme sorununa etkili çözümler sunuluyor.



Grid Radyofrekans Uygulaması

Grid Radyofrekans Uygulaması, sadece temas ettiği yüzeye enerjisini odaklayarak, yüzeysel bir homojen ısı oluşmasını sağlayıp deri yüzeyinde kolaylıkla işlem yapılabilmesine imkan sunuyor.