Doğum sonrası hayata dönüş

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Doğum yaptınız, biricik bebeğinizi kucağınıza aldınız, o büyümeye, yürümeye hatta koşmaya başladı... Siz ise aynada kilolarınıza bakakaldınız. Siz eskiye dönüş ne kadar sürecek diye kara kara düşünürken biz hayata dönmeniz için neler yapabileceğinizi araştırdık. İşte yanıtı!

Yazı: Nilgün Yıldız/Bebeğimle Elele



Hamilelik dönemi kadınların hem bedenen hem de ruhsal olarak değiştikleri bir dönem. Bu özel dönemde kadınların birçoğu kilo aldığı için mutsuz olsa da ‘nasılsa sonra kilo veririm’ diye düşünerek avunurlar. Bazıları bu avuntuyu haklı çıkararak emzirmeye başladıktan sonraki bir yıl içerisinde eski kilolarına kavuşurken, bazıları vücut yapıları nedeniyle eskiye dönmekte güçlük yaşarlar. Doğum sonrası en çok şikayet edilen ise; göğüslerde oluşan şekil bozukluklarıdır.



Göğüsler yukarı

Dik ve güzel göğüslere sahip olmak için bazen estetik operasyonlara başvurmak gerekebiliyor. Estetik ve Plastik Cerrah Dilek Avşar, “Güzel bir memede memenin kıvrımının görünmesi gerekiyor. Meme uçları karşıya, hatta hafif yukarı bakmalı. Gözyaşı damlası şeklinde ya da avokado şeklinde olmalı. Yattığınız zaman yayılmamalı, koltukaltına taşmamalı... Kısacası memenin hacminden; yani küçük ya da büyük olmasından çok sarkık olup olmaması önem taşıyor” diyor. Meme toparlama operasyonlarında hedef memeyi dik bir görünüme kavuşturmak. Dr. Dilek Avşar, “Eğer meme dokusu yeterliyse kişinin kendi meme dokusu içeride toplanıyor ve meme dikleştiriliyor. Bu operasyonda lolipop şekerine benzer bir iz kalıyor. Eğer meme dokusu yetersizse protez desteği de ekleniyor” diyor. Bir meme büyük, bir meme küçük olduğunda ise memelerin ikisi de eşit duruma getiriliyor. Kadınlar aslında meme büyütme ya da meme küçültme operasyonu yaptırmayı genelde doğumdan sonraya bırakıyor. Çünkü emzirme konusunda sorun yaşanabileceği düşünülüyor. Uzmanlar bu operasyonların emzirmeye engel olmayacağını söylese de doğrum sonrasını bekleyen kadınlara uygulanan meme küçültme operasyonu için memeden doku çıkarılıyor. Dr. Dilek Avşar, “Büyük memelerde meme ucu da büyük oluyor ve genelde meme sarkmış oluyor. Bu operasyonda meme ucunu küçültüp, memeyi dikleştirdiğimiz için meme ucundan meme altına inen küçük bir çizgi izi oluyor. İz bir ya da 1.5 yıl içerisinde belirsiz hale geliyor. Meme küçültmelerde yana taşan bir yağ kitlesi olabiliyor. Bu yağlar ultrasonik liposuction tekniği ile alınıyor. Bu işlem, memenin daha iyi görünmesini ve izin daha az olmasını sağlıyor” diyor.



Meme büyütme

Meme büyütme operasyonları doğum sonrasında meme dokusu küçük kalan kadınlara uygulanabiliyor. Meme büyütmede ‘pürtüklü yüzeyli kas zarı arası tekniği’ denilen yeni bir yöntem uygulanıyor. Bu yöntemle koltukaltı ile kas zarı arasına koyulan protez iz bırakmıyor. Koltukaltından kas zarı arasına girerek uygulanan bu teknik ile meme protezi anatomik şekilde yerleştiriliyor ve protez, kol kaslarında hareket etmiyor.



