Bir kadının hayatında geçirdiği en özel dönemlerden biri olan hamilelik sonrası bazen vücutta deformiteler oluşabiliyor. Bu durumda estetik dünyasının sunduğu dokunuşlardan faydalanabilirsiniz.

Doğum sonrası estetiği denilince akla meme dikleştirme, meme büyütme, meme küçültme, karın estetiği ve liposuction gibi operasyonlar geliyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, bu operasyonlarla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Hamilelik döneminde kadınların vücudunda ne gibi etkiler oluyor?

Karın bölgesi özellikle aşırı kilo alımı ve çoğul gebelikler gibi sebeplerle çatlaklar, sarkmalar ve yağlanma şeklindeki deformitelere yatkın oluyor. Karın bölgesinde hamilelik sırasında aşırı kilo alımı olduysa sarkma ve çatlaklar oluşabiliyor. Yağlanma; özellikle hamilelik döneminde yanlış beslenme, aşırı kilo alımı, hareketsizlik ile görülüyor. Karın, basen ve kalça bölgesinde şekil bozukluğu ile kendini gösteriyor. Aşırı kilo alanların kalçalarında da sıklıkla çatlaklar görülebiliyor. Göğüslerde aşırı kilo alımı, emzirme, ani kilo kaybı, hormonal sebeplerden dolayı sarkma, küçülme veya aşırı büyüme olabiliyor.

Hangi dönemde meme operasyonları tercih edilmeli?

Meme operasyonları için doğumu takip eden süreçte emzirmenin bitmesinden altı ay kadar bir sürenin geçmesi gerekiyor. Süt kanallarının tam boşalması operasyonun başarısını arttırıyor. Karın bölgesi operasyonları, eğer tekrar doğum düşünülmüyorsa doğumu takip eden dönemde kilo verme işleminden hemen sonra yapılabiliyor. Tabii ki yine emzirmenin bitmiş olması gerekiyor. Karın bölgesindeki fazla yağlar alındığı zaman karın bölgesindeki kaslar tekrar dikilmek suretiyle tabiri caizse tamir ediliyor. Böylece bel bölgesinin de incelmesi ve şekle girmesi sağlanıyor.

Hamilelik sonrası en çok karın bölgesi mi deforme oluyor?

Karın bölgesinde sarkmış fazla deri ve yağ tabakası alınarak incelme sağlanmış oluyor. Bu bölgedeki incelme hem orta hat, hem de yanlara pens şeklinde atılan sütürler ile sağlanıyor. Karın kaslarının üzerindeki fasya dikilerek doğum öncesi gerginlik ve dinamiklik sağlanmış olabiliyor. Bu operasyon eğer kısa dönemde, örneğin 1-1,5 sene içinde gebelik düşünülüyorsa gebelikten sonra yapılmalı. Ancak bu operasyonun yapılması yeniden hamilelik ve doğuma engel olmuyor. Karın estetiği ile birlikte aynı operasyonda meme estetiği de yapılabiliyor. Özellikle emzirmeyi takiben en sık görülen deformite; sarkma, şekil bozukluğu ve meme uçlarının genişlemesi oluyor. Bu deformiteleri aynı operasyonda toparlamak mümkün. Genellikle karın estetiği operasyonu esnasında meme estetiği de yapılabiliyor ve sarkmış meme dokusu şekillendirilebiliyor. Büyükse küçültülüyor, küçükse ise büyütülüyor.



Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenler…

Operasyon sonrası denize girmek ve güneşe çıkmak altı hafta sonra mümkün olabiliyor. Yürüyüş ve basit aktiviteler bir hafta içinde rahatça yapılabiliyor, spora iki ay sonra başlanabiliyor. Korse ve özel sütyen giyilerek bir süre kompresyon ile ödem kontrolü yapılıyor. Liposuction lazer veya tumescent teknik ile yapılıyor. Vücut şekillendirilmesi için fazla yağ hücreleri alınıp azaltılabiliyor. Kalıcı ve başarılı bir işlem ancak vücut şekillendirilmesi yapıldıktan sonra kişi aynı şeklini koruyarak kilo alıp verebiliyor. Bu durum, kişinin diyet ve spor disiplinine bağlı. Liposuction işlemi, doğum sonrası en sık karın ve basen bölgelerine yapılıyor. Özel bir korse kullanılması gerekiyor. Korse süresi ise üç-dört hafta kadar. Bu dönemde lenf ve ultrason masajı ile ödemler daha hızlı yok edilebiliyor.