Dudak estetiği son zamanların popüler uygulamalarının ilk sıralarında yer alıyor. Güzel, dolgun ve doğal dudaklara sahip olmayı kim istemez ki?

Çoğu kadın dolgun, çekici ama bunun yanında doğal görünen dudaklara sahip olmak istiyor. İnce işçilik önemli çünkü bazen yanlış estetik uygulamalar, yapay görüntülere yol açabiliyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, en çok dudak estetiğine başvurma nedenleri arasında; ince dudaklar, dudak üzerindeki çizgilerin belirsizliği, dudak üzeri lekeler ve dudakta izlere bağlı şekil bozuklukları olduğunu söylüyor.



Nelere dikkat edilmeli?

Dudak estetiğinde dudaklarda doğallığın korunarak kalınlaştırılması, konturlarının daha belirgin hale getirilmesi, kırışıklıkların azaltılması ve dolgunlaştırılması amaçlanıyor. Dudak kalınlaştırma estetiği ise cerrahi ve cerrahi dışı olmak üzere iki yöntem şeklinde uygulanıyor. Bu yöntemler kişinin durumuna, tercihine ve dudakların mevcut haline göre değişiklik gösterebiliyor.



Cerrahi olmayan yöntemler

Cerrahi olmayan yöntemler, dolgu maddeleri kullanılarak yapılıyor. Dudak estetiğinde kullanılan dolgu maddelerinin içeriğinde genellikle hyalüronik asit bulunuyor. Cerrahi müdahaleye çok gerek duyulmadığı zamanlarda bu yönteme başvuruluyor. Dolgu maddesi olarak hastanın kendi yağ dokusu enjekte edilebiliyor.



Cerrahi yöntemler

Bu yöntemle dudak kalınlaştırma işleminde vücudun bir bölgesinden alınmış doku parçası dudak içinden insizyonla yerleştiriliyor. Cerrahi yöntemlerle yapılan dudak kalınlaştırma işlemleri, dolgu maddeleri ile yapılanlara göre daha kalıcı ancak daha zor işlemler. Lokal anestezi uygulanarak yapılan bu ameliyatlarda dudak küçültme işlemleri de yapılabiliyor. Önceden yapılmış genellikle kalıcı dolgulara bağlı deformiteleri, asimetrileri ve aşırı büyük dudakları düzeltmek için en çok cerrahi müdahaleler tercih ediliyor. Dudak estetiği ameliyatı ile ince dudak probleminin çözülerek hastaların dolgun dudaklara kavuşulabilmeleri de amaçlanıyor. Ameliyatta, vücudun başka bölgelerinden alınan yağ dokuları veya dolgu maddelerinin dudaklara enjekte edilmesiyle dudaklar daha dolgun bir görünüme kavuşturuluyor.