Gelin ve damat adayları düğüne estetikle hazırlanıyor...





Düğününde daha güzel görünmek isteyen gelin ve damat adayları, hayatlarının en özel gününe kendilerini işinin ehli ellere teslim ederek hazırlanıyor. Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel, nikah tarihine aylar, haftalar, hatta günler kalan müstakbel gelin ve damat adayları için birbirinden farklı estetik uygulamaların varlığına dikkat çekiyor.Evlilik günü herkes olmadığı kadar güzel görünmek ister. Bu özel ve mutlu güne kadın ve erkekler sadece şık bir gelinlik ve smokinle değil, daha güzel görünerek de hazırlanır. Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel, evlilik hazırlıkları yapan gelin ve damat adayları için cerrahi ve cerrahi dışı tüyolar veriyor.Burnun yüzde ilk göze çarpan organ olması nedeni ile gelin adayları en fazla burun ameliyatını tercih ediyor. Kepçe kulak estetiği, yüze yağ enjeksiyonları, dolgular ve botoks uygulamaları da yine gelin adaylarının en fazla tercih ettiği işlemlerden. Gelinliği daha güzel taşımak isteyen ve meme hacmi yeterli olmayanlara meme protezi, sarkık olanlar ise dikleştirme ve toparlama operasyonları yapılıyor. Cerrahi işlem yaptırmak isteyenlerin düğünden en geç iki ay, daha küçük işlemleri tercih edenlerin ise bir ay önce plastik ve estetik cerrahi uzmanına başvurması gerekiyor.Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel, gelin ve damat adayları için saatlerle sınırlı “cerrahisiz estetik yüz uygulamaları”nı da anlatıyor. Estetik ve Plastik Cerrahi alanında başarıları ve güçlü bilimsel yönüyle adından söz ettiren Prof. Dr. Akın Yücel, düğününde adeta bir Hollywood yıldızına benzemek isteyenlere botoks ve filler (dolgu) uygulamaları, cilt canlandırmaya yönelik mezoterapi, insanın kendi dokusundan gelen güzellik konseptli fibrocell ile PRP teknikleri ve klinik ortamında rahatlıkla uygulanabilen ip-askı uygulamalarını tavsiye ediyor.Damat adayları, kadınların aksine memelerini küçültmeyi tercih ediyor. Normalden fazla büyüyerek kadınsı görünümüne erkekler, göğüs estetiği ile evlilik öncesinde dur diyor. Burun ameliyatları da erkeklerin en çok talep ettiği operasyonlardan birini oluşturuyor.Prof. Dr. Akın Yücel, bölgesel yağlanma şikâyeti olan çiftlere en hızlı ve net sonuç için liposuction’ı öneriyor. Çiftler ayrıca yüzdeki kırışıklıklarını düğünden 10 gün önce botoks uygulaması ile giderebiliyor; yine botoks ile alın, koltuk altı, avuç içi ve ayak tabanındaki aşırı terlemelerin önüne geçebiliyor.