Daha sıkı, daha pürüzsüz görünüm vadeden işlemler hakkında fikir sahibi olabilmeniz için yeni teknoloji vücut şekillendirme yöntemlerini tanıyın.

Deran Çetinsaraç/Formsanté



Ultrasonik dalgalardan soğuk lipolize, baştan ayağa sarınıp sarmalamaya kadar pek çok estetik işlem var. İnceltme işlemlerinin bir kısmı güzellik kliniklerinde yapıldığı gibi hastane ortamında uygulananlar da var.

Ultra Shape

Nasıl çalışıyor: Ultrasonografik vücut şekillendirme ve inceltme yöntemi. Güçlendirilmiş dinamik odaklı ses dalgaları hedeflenen bölgede kan damarları, sinir ve cilde zarar vermeden yağ hücrelerini kalıcı olarak parçalamayı hedefliyor. Parçalanan yağ hücrelerinin içeriği vücut tarafından metabolize ediliyor.

Kaç seans: 3

Süresi: 1-1,5 saat

Hangi bölgelerde işe yarıyor: Bel, basen, karın ve diz.



Vaser Liposuction

Nasıl çalışıyor: Ultrasound ile cilt altındaki yağ dokusu sadece yağ hücrelerine etki eden özel bir ses dalgası ile sıvılaştırılıyor ve parçalanıyor. Cilt yüzeyinden ayrılan yağ hücresi daha sonra ince kanüllerle çekiliyor. Böylece klasik liposuction’a göre tek seferde daha fazla yağ dokusu alınabilmesi mümkün oluyor.

Kaç seans: 1

Süresi: 2-4 saat

Hangi bölgelerde işe yarıyor: Karın, basen, popo



Vela Shape III

Nasıl çalışıyor: Radyo dalgaları eski yöntemlerde olduğu gibi tek bir kaynak tarafından değil geliştirilmiş başlıklar sayesinde çok kaynak tarafından ve odaklı olarak üretiliyor. İşlem yapılacak bölgeye özel bir spreyin sıkılması ile başlıyor. İçerisinde kafein bulunan sprey krem, işlem yapılacak bölgeye ovularak yediriliyor. Daha sonra sistemin el aparatı, uygulama yapılacak bölgeye yerleştiriliyor ve yavaş yavaş ısı hissediliyor. El aparatı cilt üzerinde aşağı yukarı doğru hareket ettirilirken, aynı zamanda hafif bir basınç da uygulanıyor ve doku üzerinde basit atışlar yapılarak ısı elde ediliyor.

Kaç seans: 6

Süresi: 45 dakika-1 saat

Hangi bölgelerde işe yarıyor: Bacak, basen ve selülitli bölge



Slim Lipo

Nasıl çalışıyor: Sadece yağ hücrelerine duyarlı lazerle, istenilen bölgedeki yağların eritilmesi amaçlanıyor. Eritilen yağ, vücudun dışarı atacağı miktarın üstünde ise, vücutta şişlik olmaması için bazen dışarı alınıyor. Uygulama sonrası, gevşeklik olmaması için cildi germe özelliğine sahip ayrı bir lazer başlığıyla konturların düzeltilmesi amaçlanıyor.

Kaç seans: 1

Süresi: 45 dakika

Hangi bölgelerde işe yarıyor: Karın, bacak içi, basen, gıdı, kol, diz kapağı çevresi, bel, sırt

Lipmassage

Nasıl çalışıyor: Fiziksel tetiklemeyi sağlayarak kan dolaşımı, lenf direnajı, sinirleri ve kasları harekete geçiren yeni bir konsept olarak çalışıyor. Uygulama sırasında cilt içten manyetik enerji hareketlerine göre titreşim eğilimleri gösteriyor. Yağ hücreleri arasındaki boşluklar genişliyor, bu sayede selülit olarak da bilinen kütleleşmiş dokular gevşiyor ve çözülüyor. Manyetik enerji kırmızı kan hücresi içinde bulunan hemoglobini harekete geçirerek kan dolaşımını artırıyor.

Kaç seans: 6-8

Süresi: 40 dakika

Hangi bölgelerde işe yarıyor: Basen ve karın bölgesi



Soğuk Lipoliz

Nasıl çalışıyor: Düşük sıcaklıkta vakum masajı kullanılarak yağ hücrelerinin özel el aparatı ile emilmesi sağlanıyor. Böylece yağ hücreleri normal vücut sıcaklığından izole ediliyor. Doku önce 45 dereceye kadar ısıtılıp sonra hızlı bir şekilde -5 dereceye kadar soğutuluyor. Bu durumda yaklaşık bir saat beklenirken, yağ depolarının apopitozis (programlanmış hücre ölümü) sürecine girmelerine sebep olunuyor. İşlemin sonunda yağ hücre fonksiyonlarının küçülüp geri dönüşümsüz kaybı hedefleniyor.

Kaç seans: 1-2

Süresi: 1-3 saat

Hangi bölgelerde işe yarıyor: Karın, basen, popo

I-Lipo Xcell

Nasıl çalışıyor: 20 dakika lazer uygulaması ve lenflerin uyarılması, 10-15 dakika vakum masajı, 15 dakika da radyofrekans işlemleri yapılıyor. Vücudu şekillendirirken diğer yandan da vücuttaki yağ oranını ve selülitleri azaltarak kan dolaşımının hızlandırılması hedefleniyor.

Kaç seans: 8

Süresi: 45 dakika

Hangi bölgelerde işe yarıyor: Karın bölgesi, bacak, basen