Estetik operasyon mutlu eder mi?

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Estetik operasyonlarla kusurlar azaltılabilir, kişi daha mutlu ve özgüvenli bir karaktere bürünebilir. Peki, en çok hangi uygulamalar yaptırılıyor ve takıntı haline gelen estetik operasyon isteği psikolojik bir rahatsızlık belirtisi olabilir mi?

Yazı: Seçil Kılıç/Seninle



Dış görünüşünden memnun olan birey kendiyle barışık, özgüveni yüksek, iş ve sosyal hayatında yapıcı ve başarılı, aşk ve evlilik hayatında daha mutlu oluyor. Kişinin kendini dış görünümünden dolayı iyi, güzel ve alımlı hissetmesi insanlarla ilişkisinin iyi olmasına ve özgüveninin artmasına da olanak sağlıyor.



Estetikte son trendler neler? Birden çok estetik operasyon isteği ihtiyaçtan çok psikolojik bir sorunun işareti olabilir mi? Uzmanlara sorduk...



SON TREND DOĞALLIK

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Tunç Tiryaki, estetikte en büyük trendin doğal görünüm olduğunu belirtiyor. Estetikte bir dönem belli bir ünlüye benzeme takıntısı vardı. Tiryaki, bu takıntının büyük ölçüde aşıldığını estetikte son trendin artık doğallık olduğunu belirtiyor.



GÖĞÜS OPERASYONLARI İLK, LIPOSUCTION İKİNCİ SIRADA

Estetik operasyonları tercihlerinin sezona göre şekillendiğine değinen Tiryaki, yaz aylarına girerken göğüs operasyonlarıyla liposuction’ın öne çıktığını, kış aylarındaysa burun ve yüzle ilgili operasyon taleplerinin arttığını belirtiyor.



KESKİN HATLAR GENÇ GÖSTERİYOR

Yaşlandıkça yüzümüz aşağı doğru sarkıyor. Dr. Tiryaki, yüzde kaş, elmacık kemiği ve çene altından oluşan 3 keskin hat bulunduğunu ve bu hatları keskinleştirerek daha genç

ve güzel bir yüze sahip olmanın da mümkün olduğunu söylüyor. Vücuttaysa kalça ve göğsün orantılı oluşu kişiyi daha çekici kılıyor.



YÜRÜMEYEN EVLİLİK CERRAHA GÖTÜRÜYOR

Uzmanın kendisine gelen kişinin operasyon isteğinin altında yatan tüm nedenleri incelemesi gerekiğine inanan Tiryaki, mutsuz ilişkiler, yürümeyen evililik ya da kişilik sorunları kadınların estetik yaptırma isteğinin sebebi olabiliyor. “Bunu fark eden uzmanın, sorumlu davranması gerekir”, diyor. Psikolojik kaynaklı sorun ya da mutsuzluklar nedeniyle yapılan estetik operasyonlarsa ne yazık ki kişiyi mutsuz kılıyor. En tehlikeli durumsa takıntı haline getirilen estetik operasyon girdabına kapılmak...

