Günler, belki aylar süren araştırmalarınız sonunda bir neticeye vardınız ve evet, düzeltmek ya da güzelleştirmek istediğiniz bölgeniz için estetiğe sıcak bakmaya başladınız. Doktorunuzu da buldunuz. Peki zihinsel olarak estetik operasyon geçirmeye ne kadar hazırsınız?

Yazı: Elif Gürsoy



Güzelliğe giden yolda her yol mübahtır diyenlerdenseniz, estetik konusunda da çekinceleriniz bir o kadar az olsa gerek. Ancak hiçbir şeyin göründüğü kadar kolay olmadığını da biz size hatırlatmış olalım. Güveninizi yükseltmek, olduğunuzdan daha da güzelleşmek, belki kaza ya da yara izlerini kapatmak üzere operasyon geçirme fikri, söylendiğinde kulağa hoş geliyor olabilir. Ama bu işlem için hem bedenen hem zihnen hazır olmak gerektiğini unutmayın. Estetik operasyona hazır olma süreciyle ilgili tüm merak ettiklerimizi Op. Dr. Alpaslan Topçu’ya sorduk.



Estetik olmak isteyen biri için adım adım hangi kademelerden geçiliyor?

Estetik operasyon serüvenini; karar verme, operasyon öncesi planlama ve hazırlık, operasyon sonrası takip ve iyileşme dönemi olmak üzere üç ana sürece ayırıyoruz. Karar verme, hastayı ilgilendiren ve onun isteğine bağlı bir süreç. İkinci evre, hasta ile cerrahın birlikte planlayıp, yürüttüğü süreci ifade ediyor. Üçüncüsü ise operasyon sonrası düzenli takipler ve hastanın cerrahının önerilerine uyması gereken zaman dilimi oluyor.



Operasyona kadar süreci nasıl gelişiyor?

Karar aşamasında genelde hasta bir talep ile cerraha başvuruyor. Cerrahın bu talebi yerinde ve gerçekçi bulması sonucunda operasyon kararı hasta ile birlikte alınıyor.



Zihinsel olarak operasyona hazır olmak için ne yapmak gerekiyor?

Genelde bana başvuran hastaları değerlendirirken hastanın şayet bir tereddütü varsa aydınlattıktan sonra mutlaka tekrar düşünmesi gerektiğini söyleyip, kişiye süre veriyorum.



Kişileri estetik uygulamaya yönlendiren nedenler neler?

Hastanın estetik istediği bölgede fiziksel olarak bir sorun görmesi ve bunu düzeltmek istemesi durumudur. Başvuru yaşları estetik operasyon tipine göre değişiyor. Burun, meme büyütme gibi operasyonlar 18-25 yaş aralığında daha çok yapılıyorken, yüze yönelik göz kapağı estetiği, yüz ve boyun germe gibi operasyonlar daha çok 50'li yaşlarda uygulanıyor. Yani 18-65 yaş arası herhangi bir yaş olabiliyor. Kadınlar daha çok liposuction, meme büyütme için başvururken, erkekler ise rinoplasti, liposuction için kapımızı çalıyor.



Estetik uygulama öncesindeki karar aşamasında, kişiler en çok hangi konuda belirsizlik ve şüphe yaşıyor?

Şekil konusunda, özellikle burun ve meme estetiğinde sorunlar ile kafa karışıklığı yaşanıyor. Burada hastanın beklentisinin gerçekçi olması ve cerrah ile hasta arasında tam bir iletişim gerekiyor.



Estetik operasyon düşünen kişiler uzman seçiminde hangi noktaları göz önünde bulundurmalı?

Günümüzde maalesef sosyal medya bu konuda çok yanlış bilgiler ve görsel paylaşımlarla dolu. Bence cerrah seçiminde en önemli etken referans hastalar olmalı. Yani o cerrah ile operasyon olmuş ve memnun bir hasta ile görüşüp ardından tekrar cerrahınızla görüşmelisiniz.



Hangi uygulamam diğerlerine göre operasyon öncesinde farklı bir süreç ve motivasyon gerektiriyor?

Mide küçültme operasyonu sonrası hastalarda birçok estetik operasyon yapılması gerekiyor. Bu hastalar için uzun ve aşamalı operasyonlar öngörülüyor.



Operasyondan sonra kişinin yeni haline alışma sürecinde hangi belirgin evrelerden geçiliyor?

Günümüzde başarılı bir estetik operasyon dışarıdan çok fark edilmeyen, sorunlara yönelik yapılan estetik operasyonlar oluyor. Yani hastanın yeni görüntüsüne alışma süreci değil, iyileşme süreci ve sonucun beklentisini karşılayıp karşılamadığı önem taşıyor.



Eğer kişi yapılan uygulama konusunda tatmin olmazsa, nasıl bir çözüme gidiliyor?

Hasta ile cerrahın karşılıklı konuşarak karar vermesi gereken bir süreç daha gerekiyor. Bu noktada, dünyanın en iyi cerrahı bile olsa komplikasyon ve revizyon oranının yüzde 1-5 arasında olduğunun unutulmaması gerekiyor. Yani bu durumda ikinci bir müdahale kaçınılmaz oluyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.