Estetik operasyonlar için en uygun zaman ne zaman? Hangi uygulama, ne zaman yaptırılmalı?

Yaza kusursuz bir vücutla girmek isteyenler, bahar aylarında estetik cerrahların kapısını daha sık çalıyor. Özellikle vücut şekillendirme operasyonları için başvuruların arttığını belirten Estetik Cerrahi, Plastik & Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tevfik Şatır, mevsimsel olarak bölgesel yağ dokusundan kurtulma (liposuction), göğüs operasyonları (büyütme, küçültme, dikleştirme), karın germe (abdominoplasti), kol ve bacak operasyonlarının fazlaca uygulanan işlemler olduğunu söylüyor ve rahat bir iyileşme süreci için estetik ameliyat yaptırmak isteyenlerin bahar aylarını tercih etmeleri gerektiğini vurguluyor. Şatır, “Meme küçültme ve büyütme; karın, kol ve bacak germe operasyonlarında, ameliyat sonrası kesi yerlerinin güneşten korunması koşuluyla ameliyat yapılabilmektedir. Gelişen teknolojiyle bu tür uygulamalar, artık kolayca gerçekleştirilmektedir. Aslında ameliyatların ne zaman yapılacağı hastanın yaşam tarzı ve o dönemki programlarıyla ilgilidir” diyor ve yaz mevsimi gelmeden mükemmel bir vücuda ulaşmak için yapılabilecek uygulamalar hakkında şu bilgileri veriyor;

Hangi dönemde hangi operasyonlar tercih edilmeli?

Liposuction: Yağ alma işlemlerinde incelme aylar içinde gerçekleşmektedir. Her ne kadar morluk ve şişlikler 2-3 hafta içerisinde yok olsa da incelmenin belli bir noktaya ulaşması için liposuction ameliyatının yaz tatilinden 2-3 ay önce yapılmasında fayda olur. Aksi takdirde elde edeceğiniz sonucun bu yaz tadını çıkarmak mümkün olmaz.

Karın germe: Bu operasyon yaz ayından en az 2 ay öncesinde yapılmalıdır. Hem ameliyat izlerinin solmaya başlaması hem de karın dokusunun yumuşaması ve şeklinin yerleşebilmesi için aylara ihtiyaç duyulur. Diğer estetik girişimlere göre daha uzun bir iyileşme süreci gerektirir.

Meme Büyütme: Yaz tatilinizden 3 hafta önce yapılması yeterli olur. Meme büyütme işlemi çok küçük kesilerden yapıldığı için, daha hızlı bir iyileşme ve toparlanma süreci beklenir. İki hafta içerisinde güneşlenmemek şartıyla denize girebilirsiniz. Güneşlenebilmek için ise bir ayı tamamlamak gerekir.

Meme küçültme veya meme dikleştirme: Bu operasyonlar yaz tatilinizden en az 1 ay öncesinde yapılmalıdır. Aslında günlük yaşantıya ameliyattan 1-3 gün sonra dönmek mümkündür. Ancak ameliyat izlerinin solmaya başlaması, meme şeklinin yerleşebilmesi, rahat mayo giymek ve güneşlenebilmek için ise en azından bir aya ihtiyaç vardır.

Estetik burun ameliyatı: Yaz tatilinizden 1 ay önce yapılması burun ameliyatları için yeterli olmaktadır. 2-3 aylık periyod tamamlandıktan sonra burun son şekline yakın bir hal alır. Operasyondan bir ay sonra güneş gözlüğü kullanılabilir. Dalış veya balıklama suya atlamak için ise 2 ay beklemek doğru olur.

Estetik göz kapağı ameliyatı: Eğer hem alt göz kapağı (göz altı torbaları) hem de üst göz kapağı beraber yapılıyorsa bu takdirde 2 aylık zaman gerekir. Şayet sadece üst göz kapağı yapılacaksa yaz tatilinden sadece 3 hafta önce yapılması yeterli olur.

Kaş kaldırma: Kaş kaldırma ameliyatları saç içinden gerçekleştirilir. Bu ameliyat yaz tatilinden 1 ay önce yapıldığı takdirde kişi bir aylık iyileşmeyi takiben yeterli görsel sonuca ulaşabilir.



Yağ enjeksiyonu: Yağ enjeksiyonu sonrası uzamış morluk ve şişlikler olabilmektedir. Bu nedenle bu işlemin de en az 3 hafta kadar önce yapılmasında fayda vardır.



