Estetik sözlüğü

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Sık sık duyduğunuz bazı kelimelerin anlamlarını bilmiyor musunuz?

PRP: Platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması adı verilen tedavi yönteminin kısaltılmış ismi. Kişinin kendi kanından santrifüj yoluyla elde edilen kök hücreden zengin plazma cilde yeniden uygulanıyor. 30 yaş ve üzerinde ciltte güneş hasarlarına bağlı nem kaybı, cilt elastikiyetinde bozulma ve lekelenme varsa üç seans yeterli oluyor.



Botoks: Bakteri kaynaklı sinir kas iletisini geçici olarak bloke eden egzatoksine verilen isim. 25-30 yaşlarından itibaren dinamik, ince kırışıklıkları olan kişilere uygulanıyor. Altı-dokuz ayda bir tekrarlanması öneriliyor.



Custom-Made Filler: Kişiye özgü, kırışıklıklarının derinliğine göre hyaluronik asit temelli hazırlanan dolgu. Tüm yaş grubundan hastalarda kırışıklıklarının derinliğine göre hazırlanarak uygulanıyor. 9-12 ayda bir seanslar tekrarlanıyor.



Ultrashape: Hedefli, multi odaklı güçlendirilmiş ultrason ile yağ hücresini parçalayarak bölgesel incelme ve şekillendirme yöntemi. 18 yaş üzerinde vücut kitle indeksi yüzde 30’un altında olan bölgesel yağ depolanması olan kişilere üç seans uygulanıyor.



Ultherapy: Yüksek enerji odaklı ultrasonografi ile cilt germe ve sıkılaştırma yöntemi. 35-55 yaş arası hafif, orta derecede yüzde ve boyunda sarkma, kaşlarda düşme olan kişilere bir-iki seans öneriliyor



3DEEP RF: Multipolar, faz kontrollü odaklı radyofrekansla cilt sıkılaştırma ve bölgesel incelme yöntemi. Yüz, boyun, kol, karın, bel, bacak içi, popo ve bacaklarda sarkma ve bölgesel yağ depolanması olan 18 yaş ve üzerindeki kişilerde altı seans kullanılıyor.



Lazer Lipoliz: Yağa özgü dalga boyunda lazer ışınıyla yağların eritilmesi yöntemi. 18 yaş üzerinde bölgesel fazlalığı olan tüm kişilerde her bölgeye bir seans uygulanıyor.



IPL: Yüksek yoğunluklu ve enerjili ışığın kullanıldığı cihazlara deniyor. Sarı şeftali tüylerinin yok edilmesi, güneş lekelerinin ve kılcal damar genişlemelerin tedavisinde bir-üç seans kullanılıyor.



Radyofrekans: Dokulara radyo dalgaları yoluyla enerji aktarılması işlemine deniyor.



Slim-Lipo: Lazer yardımıyla lipoliz ve deride sıkılaşma yapılmasına deniyor. Bölgesel yağ birikimi ve gevşeklik olan kişilerde tüm vücutta uygulanabilir. Her bölge için bir seans yeterli oluyor.