Günümüz insanı şehir hayatı, iş hayatı, stres derken hem kendini daha özel hissetmek istiyor hem de kalıcı sonuçlar almanın peşinde. Vücut şekillendirmedeki yeni yöntemler ise muhteşem sonuçlar vadediyor.

Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural



ZAMANA MEYDAN OKUMAK, EN AZINDAN YAŞLANMANIN YIKICI ETKİLERİNDEN MÜMKÜN OLDUĞU KADAR AZ ETKİLENMEK HEPİMİZİN HAYALİ. Ama yer çekimine karşı çıkmak, yılların izlerini taşımamak mümkün değil. Buna rağmen ümitsiz değiliz, çünkü incelme alanındaki gelişmeler sınır tanımıyor. Daha şekilli bir vücuda sahip olmak için teknoloji bizlere yeniliklerini sunmaya devam ediyor. Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural, “Cerrahi alanda klasik olarak yaptığımız liposuction’ı lazerlerle, vaser’la çok daha etkili ve güvenli halde kullanırken yenilikler ve kişiye uygun uygulamalarla geliştirmeye devam ediyoruz” diyor ve lipomatik uygulamasından bahsediyor; “Lipomatik tüm bu işlemlerden farklı olarak estetik cerrahın anestezi gerekmeden yağ dokusundan çok ince kanüllerle kesi ve dikiş olmadan yağ alımı yaptığı bir cihaz operasyonu. Lipomatik uygulamasını klasik liposuction metotlarından ayıran en büyük özellik; vücuda faydalı olan yağların ayrılabilmesi. Bu özelliğin teşhisi ise yine cerrahın muayenesinde belirleniyor.” Lipomatik ile ilgili bir diğer önemli özellik ise, vücuttan klasik yöntemlere göre daha fazla miktarda yağ alımı yapılabilmesine olanak tanıması. Bir seferde maksimum 12 litreye kadar yağ alımı yapılabiliyor. Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural, bu derece yüksek miktarlarda yağ alımı söz konusu ise cerrahın teşhisine göre anestezi gerekebildiğini, tüm bu işlemleri yaparken liposuction’da çoğu zaman gözlemlenen kan damarlarına ve sinirlere zarar verme ya da kasları yırtma gibi dezavantajların olmadığını belirtiyor.



BİR ZAYIFLAMA YÖNTEMİ DEĞİL

Yüksek titreşim ve emme fonksiyonu ile optimum darbe yaparak, cildin pürüzsüz kalmasına ve morarma yaşanmamasına yardımcı oluyor. Kanüllerin yapısından dolayı ulaşılması zor alanlardan da yağ dokusunun hassasiyet içerisinde çıkarılmasını sağlıyor. İşlem yapılacak bölgeye ait kolajenin yapılması ile bölgenin doğal bir şekilde sertleşmesi sağlanıyor ve sarkmaların önüne geçiliyor. Dr. Vural, lipomatikte dokulara herhangi bir zarar verilmediği için uygulama sonrasında morarma ve şişliğin çok az olduğunu söylüyor; “Bu uygulama kesinlikle bir zayıflama metodu değil. Vücutta belirli bölgelerde (basen, kollar, gıdı, diz içleri vs.) birikmiş, katılaşmış yağ hücreleri için uygulanan bir şekillendirme işlemi. İşlem sonrası hasta hemen normal hayatına dönebiliyor.”