Meme büyütme ameliyatları cinsel memnuniyeti de arttırıyor.





En çok tercih edilen estetik ameliyatların başında meme büyütme operasyonları gelmektedir. Kadın hastalar için en önemli yapısal organ olan memeler hem ruhen hem de bedenen kadını kadın yapan en önemli vücut parçasıdır. Kadınlığın ve cazibenin vazgeçilmez bir unsuru olmasının yanı sıra beslenme ve üremenin de sembolüdür. Küçük ve problemli göğüsler daima kadının bilinçaltını rahatsız eder. Bu tip problemlerden kurtulmanın en kolay, hızlı ve etkili yolu ise meme protezi ile meme büyütme operasyonu yaptırmaktır. Meme büyütme operasyonu Uzman kişiler tarafından yapıldığında sonuçları son derece yüz güldürücüdür. “Augmentationmammaplasty” olarak da anılan göğüs büyütme ameliyatı daha dolgun görünümlü göğüslere sahip olmak yada doğum veya kilo kaybı ardından göğüs boyutunda oluşan küçülmeyi düzeltmek amacı ile silikon meme protezi kullanılarak yapılır.Meme büyütme ameliyatları sonucunda yeni görünümlerinden memnun olan ve öz güveni yükselen kadınların memnuniyetlerinin cinsel yaşamlarına da yansıdığı araştırmalarla ortaya çıktı.Son günlerde yapılan bir ankete göre, meme büyütme ameliyatları cinsel memnuniyeti de arttırıyor.Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı en çok takip edilen estetik cerrahi platformu realself.com internet sitesinin yaptığı anket sonuçlarına göre meme büyütme ameliyatı yaptıran kadınların %61'i daha fazla cinsel ilişkiye girdiklerini, %70' i ise cinsel hayatlarından daha memnun olduklarını ifade ediyorlar.Newest Plastik Cerrahi Merkezi doktorlarından Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güray Yeşiladalı anket sonuçlarının sürpriz olmadığını söylüyor.Op. Dr. Güray Yeşiladalı, “Meme büyütme operasyonu yaptığım hastalarım işlem sonrasında kesinlikle çok daha özgüveni yüksek bireyler haline geliyorlar. Bu özgüven yaşamlarının her bölümünde memnuniyet artışını beraberinde getiriyor.” dedi.Op. Dr. Yeşiladalı meme büyütme operasyonu geçiren hastaların kendilerini daha iyi hissettiklerini, sosyal hayatlarında daha başarılı olduklarını ve bu kişilerde depresyon gibi ruhsal hastalıkların görülme riskinin azaldığını gösteren çok sayıda çalışma mevcut olduğunu ifade etti.Newest Plastik Cerrahi Merkezi doktorlarından Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yeşiladalı, silikon protez ile meme büyütme ameliyatlarında hasta memnuniyetinin oldukça yüksek olduğunun altını çizdi. Ameliyat kesisinin küçük olmasından dolayı iyileşme sürecinin de hızlı olduğunu vurgulayan Op. Dr. Yeşiladalı ameliyatın yaklaşık yarım saat sürdüğünü ve hastanın aynı gün evine dönebildiğini belirtti. Dr. Yeşiladalı, operasyonu yaptıran kadınların psikolojisinde olumlu yönde düzelme olduğunu belirterek kendilerini daha mutlu ve huzurlu hissettiklerini söyledi.