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Göz çevresi sorunlarına lazerli çözüm

Göz altı morlukları, şişlikler ve kırışıklıklar hemen hemen her kadının derdi! Peki, onlardan kurtulmak mümkün mü?

Birçoğumuzun şikayet ettiği konuların başında hiç şüphesiz göz çevresi ile ilgili farklı sorunlar geliyor. Özellikle göz altı bölgesinde şişlikler, ince kırışıklıklar, morluklar ve elastikiyet kaybı 30'lu yaşlardan itibaren yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor ve yıllar içerisinde artıyor. Plastik Cerrah Prof. Dr. Reha Yavuzer R'ene Clinic'te düzenlediği basın toplantısında göz çevresi için tasarlanan yeni lazer tedavisi ile ilgili bilgi verdi. Yavuzer, kadınların en büyük sorunlarından biri olan göz çevresi için Emerge'nin en etkin çözümlerden biri olduğunu söyledi.

Göz çevresi için özel üretilmiş bir tip lazer olan Emerge, son  yıllarda Amerika'da sıklıkla adından söz ettiriyor. 1410  nanometre bandındaki bu lazer fraksiyonel tarama özelliği ve  ablatif olmayan niteliği ile göz çevresinde uygulama onayı  almış tek lazer özelliği taşıyor. Uygulaması hasta açısından  konforlu ve  hızlı olan bu teknoloji yaz aylarında dahi  yapılabilmesi nedeniyle diğer lazer teknolojilerinin önüne  geçiyor. Minimal  ağrı ile yapılabilen işlem sonrasında 1-3  gün  içerisinde kişi normal yaşantısına  dönebiliyor. Tek başına dolgu, botoks ve mezoterapi ajanları ile elde edilen  sonuçları elde edebildiği gibi diğer tedavi  yöntemleri ile birlikte kullanıldığında da  etkileyici sonuçlar ortaya çıkarıyor. 

Her cilt tipine uygulanabilen, ciltte sıkılaşma, kollajen dokuda artış, deri altında yenilenme, renkte açılma, ince kırışıklıklarda düzelme gibi göz  çevresi ile ilgili etkileri bulunan Emerge, 7-10 gün arayla 3-4 seans  öneriliyor. İhtiyaç duyulduğunda ağız çevresi, yanak ve alındaki ince kırışıklıklarda da uygulanabiliyor.

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