Göz altı morlukları, şişlikler ve kırışıklıklar hemen hemen her kadının derdi! Peki, onlardan kurtulmak mümkün mü?

Birçoğumuzun şikayet ettiği konuların başında hiç şüphesiz göz çevresi ile ilgili farklı sorunlar geliyor. Özellikle göz altı bölgesinde şişlikler, ince kırışıklıklar, morluklar ve elastikiyet kaybı 30'lu yaşlardan itibaren yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor ve yıllar içerisinde artıyor. Plastik Cerrah Prof. Dr. Reha Yavuzer R'ene Clinic'te düzenlediği basın toplantısında göz çevresi için tasarlanan yeni lazer tedavisi ile ilgili bilgi verdi. Yavuzer, kadınların en büyük sorunlarından biri olan göz çevresi için Emerge'nin en etkin çözümlerden biri olduğunu söyledi.

Göz çevresi için özel üretilmiş bir tip lazer olan Emerge, son yıllarda Amerika'da sıklıkla adından söz ettiriyor. 1410 nanometre bandındaki bu lazer fraksiyonel tarama özelliği ve ablatif olmayan niteliği ile göz çevresinde uygulama onayı almış tek lazer özelliği taşıyor. Uygulaması hasta açısından konforlu ve hızlı olan bu teknoloji yaz aylarında dahi yapılabilmesi nedeniyle diğer lazer teknolojilerinin önüne geçiyor. Minimal ağrı ile yapılabilen işlem sonrasında 1-3 gün içerisinde kişi normal yaşantısına dönebiliyor. Tek başına dolgu, botoks ve mezoterapi ajanları ile elde edilen sonuçları elde edebildiği gibi diğer tedavi yöntemleri ile birlikte kullanıldığında da etkileyici sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Her cilt tipine uygulanabilen, ciltte sıkılaşma, kollajen dokuda artış, deri altında yenilenme, renkte açılma, ince kırışıklıklarda düzelme gibi göz çevresi ile ilgili etkileri bulunan Emerge, 7-10 gün arayla 3-4 seans öneriliyor. İhtiyaç duyulduğunda ağız çevresi, yanak ve alındaki ince kırışıklıklarda da uygulanabiliyor.