Klasik liposuction yöntemine göre avantajları bulunan "titreşimli infrasonik liposuction", dokudaki yağları parçalarken, bağ dokusunu da koruyor.





Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eksal Kargı, klasik liposuction yöntemine göre avantajları bulunan "titreşimli infrasonik liposuction"ın, dokudaki yağları parçalarken diğer taraftan bağ dokusunu da koruduğunu, uygulama sonrası son derece etkili sonuçlara ulaşılmasınısağladığını söyledi.Kargı, hastada gıdıklanma hissi uyandırdığı için halk arasında "güldüren liposuction" olarak bilinen, "titreşimli infrasonik liposuction" yötemiyle ilgili bilgiler aktardı.Aynı zamanda Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinde görevli olan Prof. Dr. Kargı, fazla yağlardan kurtulmak için uygulanan klasik liposuctionın, doktor için son derece yorucu ve güç gerektiren bir uygulama olduğunu belirterek, "Çünkü vücuttaki yağın eritilmesi ve dokudan uzaklaştırılması doktor tarafından oluşturulan mekanik etkiye bağlıdır" dedi.Liposuction işleminin, sırasıyla uygulama yapılacak bölgenin uyuşturulması, yağ çekilecek bölgeye sıvı verilmesi, eritme ve yağın dokudan uzaklaştırılması basamaklarından oluştuğunu anlatan Kargı, klasik uygulamaların her birinin avantaj ve dezavantajları bulunduğunu, "titreşimli infrasonik liposuction" uygulamasının bütün bu sistemlerin avantajlı yönlerini üzerinde topladığını ifade etti.Prof. Dr. Eksal Kargı, "titreşimli infrasonik liposuction" avantajlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:"Dokuda travma oluşturmuyor, bağ dokusunu zedelemiyor. Dokuda lazer lipolizin ve ultrasonik liposuctionın içerdiği yanık ve yanık izi oluşturmuyor. İşlem, diğer uygulamalara göre neredeyse ağrısız ve sızısızdır çünkü, infrasonik liposuction oluşturduğu hareketle endorfin (mutluluk hormonu) salgılanmasına neden olur. Cildin tekrar bir karın operasyonu yapılmasına ihtiyaç kalmadan sıkılaşmasını sağlar, işlem sonrasında birey sosyal hayatına kaldığı yerden devam eder. Son derece hızlı ve konforludur, işlem sonrasında iyileşme son derece hızlıdır. Kızarıklık, morluk ve doku reaksiyonları (enfeksiyon) son derece kısıtlıdır. Gıdı, ayak bileği ve diz içi gibi küçük ve diğer liposuction uygulamaları için riskli olan bölgelerde de son derece işlevseldir.""Titreşimli infrasonik liposuction"ın, infrasonik ses dalgalarının oluşturduğu dairesel ve ileri geri harekete dayandığını kaydeden Kargı, "Dokudaki yağları parçalarken diğer taraftan bağ dokusunu da koruyan titreşimli infrasonik liposuction, uygulama sonrası son derece etkili sonuçlara ulaşılmasını sağlıyor" ifadesini kullandı. (AA)