Hokka burun

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Yüzünüzün odak noktası olan burnunuzun görüntüsü sizi mutsuz mu ediyor?

Burun ameliyatları konusundaki en son gelişmeler neler? Sizin yeni teknikler üzerinde çalıştığınızı biliyoruz, bunlardan uluslararası dergilerde yayınlananlar da var...

Burun ameliyatları estetik cerrahinin en zor ameliyatlarından. Ama çok fazla yapılıyor ve hastaları çok mutlu ediyor. Burnun yüzün tam ortasında olması sebebiyle bu operasyonlar hata affetmiyor. En önemli amacımız bir seferde en iyi sonucu alacağımız ameliyatlar yapmak. Böylece olası komplikasyonlardan arınmış ve son derece güzel ve doğal burunlara sahip hastaların sayısını artırmak mümkün olabiliyor.



