Yüzünüzün odak noktası olan burnunuzun görüntüsü sizi mutsuz mu ediyor?
Burun ameliyatları
konusundaki en son
gelişmeler neler? Sizin
yeni teknikler üzerinde
çalıştığınızı biliyoruz,
bunlardan uluslararası dergilerde
yayınlananlar da var...
Burun ameliyatları estetik cerrahinin
en zor ameliyatlarından. Ama çok
fazla yapılıyor ve hastaları çok mutlu
ediyor. Burnun yüzün tam ortasında
olması sebebiyle bu operasyonlar
hata affetmiyor. En önemli amacımız
bir seferde en iyi sonucu alacağımız
ameliyatlar yapmak. Böylece olası
komplikasyonlardan arınmış ve son
derece güzel ve doğal burunlara sahip
hastaların sayısını artırmak mümkün
olabiliyor.