Yaz kapıda; yazı daha fit karşılamak için tatlı bir telaş içindeyiz. Mutluyuz, çünkü vücut şekillendirmedeki yeni yöntemlerle çok daha iyi sonuçlara ulaşmak mümkün.

HEPİMİZ ARTIK ÇOK İYİ BİLİYORUZ Kİ KİLO VERMENİN VE SAĞLIKLI YAŞAMIN YOLU DOĞRU BESLENME VE SPORDAN GEÇİYOR. Bunun yanı sıra teknolojik gelişmeler de bu alanda en büyük yardımcılarımız arasında. İncelme ve sıkılaşma konusundaki yeniliklerden biri de infrasonik tickle liposuction cihazları. Bu cihazlardan bahsetmek önce liposuction ameliyatı ve bu ameliyatın kimlere yapılabildiği konusundaki soru işaretlerine değinmek lazım. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Küçüker, liposuction’ı emme gücü olan bir aspirasyon sistemi ve metal kanüller yardımı ile deri altı yağ dokusunun emilmesi ve inceltilmesi işlemi olarak tanımlıyor. “Liposuction her ne kadar toplumda kilolu hastaların yaptırdığı bir zayıflama ameliyatı olarak görülse de temelde vücut kitle indeksi normal veya hafif kilolu olan hastalarda daha çok belli bölgelerdeki fazlalıkların düzeltilmesi amacı ile kullanılmaktadır” diyor. Küçüker, klasik liposuction ameliyatlarında kullanılan kanüllerin veya aletlerin yağ dokusuna özgün olmadığı için yağ dokularının yanında damarların veya bağ dokuların da hasar görebildiğini ve bu nedenle hastaların iyileşme süreçlerinde uzun süren morluklara ve dalgalanmalara maruz kalabildiğini belirtiyor.



YENİ BİR TEKNOLOJİ

Doç. Dr. İsmail Küçüker’e göre İnfrasonik Tickle (gıdıklayan) liposuction cihazı klasik liposuction cihazlarından çok farklı. En büyük fark da aletin ucunda yapılan özel periyodik dönme hareketi. Bu özel hareket sayesinde alet yağ dokularını parçalayabiliyor ve böylece işlem çok daha hızlı oluyor. Kolaylaşan emme işlemi, cerrahın yorgunluğunu azaltarak, cerrahın aynı sürede hastadan daha fazla yağ almasına imkan tanıyor. Kısalan cerrahi süreler ise hastaların ameliyat esnasında aldığı ilaç dozlarını azaltıyor ve bu sayede cerrahi işlem sonrasında hastaların toparlanma ve ayağa kalkma süreleri çok daha hızlı oluyor.



“Bu özel titreşim hareketinin diğer bir faydası da doku hasarının yağ dokusuna özgün olması. Bu özgün parçalanma sayesinde yağ dokuları bağ dokusuna ve kan damarlarına zarar vermeden parçalanabiliyor ve yağ emme işlemi çok daha seçici oluyor. Bağ dokusunun korunması uzun dönemde oluşabilecek sarkmaların önüne geçilebilmesi için oldukça önemli. Bağ dokusu parçalanmış olan dokularda uzun dönemde sarkmalar oluşabiliyor ve iyileşen sahalarda oluşan hasar girinti ve çıkıntılara yol açabiliyor. Infrasonik liposuction işleminde bağ dokunun korunması, oluşabilecek kontür düzensizliklerini ve sarkma risklerini en aza indiriyor.” Nutation hareketi ile oluşan düşük frekanslı infrasonik dalgalar doku içinde anestezik etki oluşturarak işlem sırasında ağrıyı en düşük düzeye indirgiyor. Bu titreşimler hastada gıdıklanma hissi olarak algılanıyor ve hastanın ağrı algısını değiştiriyor. Doç. Dr. İsmail Küçüker, infrasonik titreşimin eklem katılığı ve ağrısı, kas ağrısı, fibromiyalji, yorgunluk ve uyku bozukluğunda yıllardır kullanıldığını söylüyor. Buradaki yenilik ise infrasonik ses dalgalarının liposuction ile kombine edilmesi.