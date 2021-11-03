Jawline (çene) dolgusu nedir? Nasıl uygulanır?

Köşeli ve daha zayıf görünen bir yüz hattı amaçlayan Jawline (çene) dolgusu ile ilgili merak edilen soruları Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. İlsun Aka yanıtladı.

Aka, "Yüz bölgesinin en dikkat çeken kısmı çenedir. Çenenin şekli ve yüzle olan koordinasyonu görünüm için önemlidir. Zamanla yaşlanma, genetik faktörler ve kilo alımı çene sarkmasına neden olabilir. Çenedeki hacim küçültme ve yapısal bozuklukların tedavisinde tercih edilir. Ayrıca çenenin dışarı çıkmaması, çenenin düz veya sivri olması, çenenin düşük olması, çenenin geniş veya dar olması ve asimetrinin sorunlu olduğu durumlarda yöntem kullanılmaktadır. Çene dolgusu işlemi kişinin yüz hatlarının öne çıkması için tasarlanır. İşlemden önce alanında uzman kişilerle bir araya gelinip beklentilerin konuşulması önemlidir" diyor.

Jawline (çene) dolgusu nasıl yapılır?

Peki, uygulama nasıl yapılıyor? Aka, "Çene dolgusu işlemi sırasında vücuda hyalüronik asit enjekte edilir. Operasyon öncesi kişinin ihtiyacına göre anestezi uygulanabilir. Uyuşma sonrası uzman tarafından belirlenen uygun alana dolgu malzemesi enjekte edilerek işlem tamamlanır. İşlem yaklaşık 25-30 dakika sürer ve etkisi hemen görülür. Morluk ve şişlik yan etki olarak görülebilir ancak normaldir. Buz kompresi ile tedavi edilebilir. Hyalüronik asit içeren çene dolgularının kalıcılığı kişiden kişiye değişmekle birlikte genel kullanım süresi 12-18 aydır.

Unutulmaması gereken en önemli şey, ameliyattan sonraki 4 saat içerisinde makyaj ve yüz masajı yapılmamalıdır. İlk gün ciltte asitli ürünler kullanmaktan kaçının. Bir hafta boyunca yorucu egzersiz ve terlemeden uzak durulması önerilir. Sıcak duşlara, Türk hamamlarına, saunalara ve diğer ortamlara girilmemesi tavsiye edilir" diyor.