Cilt hastalıklarının ve lekelerinin tedavisinde son zamanlarda öne çıkan yöntemlerden biri de Dual terapi. Lazer ile uygulanan yöntemin avantajlarını araştırdık.

Dual terapi son dönemde adını sıkça duyduğumuz, özellikle akne ve cilt lekesi problemlerinde etkili sonuçlar elde etmeye yardımcı olan teknolojik bir yöntem. Yurt dışında başarılı sonuçlar elde edilerek kullanılan sistemin Türkiye’de popülerliği yeni yeni artıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hatice Erdem, uygulamanın etki alanlarını ve sağladığı faydaları anlattı.



Dual terapi nedir?

Dual terapi, ismini uygulamada kullanılan lazer sisteminden alan, yenilikçi bir tedavi yöntemi. Uygulamada kullanılan lazer 511 ve 578 nm çift dalga boyu ile çalıştığı için birçok farklı deri hastalığında etkili sonuçlara ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda uluslararası kalite, güvenlik ve onay belgelerine sahip bir sistem.



Uygulama ile hangi deri hastalıklarının tedavisi sağlanabiliyor?

Dual terapi uygulamasında kullandığımız lazer sisteminin çoklu dalga boyuna sahip olması en önemli avantajlarımızdan biri. Çünkü birbirinden farklı birçok deri hastalığına ve lezyonuna yönelik iyileştirme uygulamalarımızda aynı cihazı kullanabiliyoruz. Bu tedaviler arasında; rozasea (halk arasında bilindiği ismi ile gül hastalığı), doğum ve şarap lekeleri, kiraz benleri, örümcek anjiomları gibi damar kaynaklı deri hastalıkları ile yağ bezlerinden kaynaklanan akne problemi de var. Diğer taraftan melanin pigmenti ile alakalı olan, ciltte lekelenme ve ton farklılıkları oluşturan rahatsızlıklar da aynı sistemle tedavi edilebiliyor.



Yaşlanma belirtilerinin iyileştirilmesinde kullanılabiliyor mu?

En sık görülen yaşlanma belirtileri olan kırışıklıklar ve sarkmalar da cildin yaşlanması ve sahip olduğu kalitenin azalmasından kaynaklı olduğu için uygulamanın sağladığı kolajen artışı, deride yenilenme ve kalite artışını da beraberinde getiriyor. Benzer sebeplerden ötürü Dual terapi uygulamaları ile ameliyat ve yara izlerinin giderilmesine yönelik tedavilerden de olumlu sonuçlar alabiliyoruz. Kişinin yaşlı görünmesine yol açabilen göz altı morluklarının ve kırışıklıkların iyileştirilebilmesi de yine belirtebileceğimiz bir diğer kullanım alanı.



Kişi ağrı hissediyor mu? Kaç seans gerekiyor?

Yöntem dayanılamayacak seviyede bir acı vermiyor. Acı eşiği çok düşük hastalarımızda krem kullanımı ile lokal olarak anestezi uygulayarak, ağrı hissi tamamen ortadan kaldırılabiliyor. Uygulama hem seans sırasında hem de sonrasında hastanın çok vaktini almıyor. Çalışan kişiler öğle tatillerinde uygulamayı yaptırıp, günlük hayatlarına herhangi bir engel olmadan devam edebiliyor. Kızarıklık, soyulma gibi yan etkiler bile oluşmuyor. Hastalığın nedeni ve derecesine göre, birkaç seansta tedavi yanıtı aldığımız gibi, çoklu seanslar gerektiren vakalara da rastlanabiliyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.