Mesafeler hiç bu kadar estetik olmamıştı… Burun ile üst dudak sınırı arasına giren mesafeyle olduğundan daha cazibeli dudaklara sahip olabilirsiniz.

Yazı: Elif Gürsoy



Dudak kaldırma olarak adlandırılabilen liplift, üst dudağı kalınlaştırmak ve daha dolgun göstermek için yapılan estetik bir işlem. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, bu teknikle burnun hemen altından yapılan kısaltma işlemiyle, üst dudağın doğal bir şekilde yukarı dönmesi ve daha dolgun görünmesinin sağlandığını belirtiyor. İşlemin yaratacağı etki önceden anlaşılabiliyor. Her iki elin işaret parmaklarını burnun altındaki, dudak üstündeki cilde yerleştirerek ve bu bölgeyi hafifçe burna doğru, yukarıya kaldırarak bir önizleme yapılabiliyor. Dudaklarının kalınlaşıp, dolgunlaştığı bu şekilde görülebiliyor. Liplift hakkında öğrenmek istediğimiz detayları Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen anlattı.



Dudak kaldırma işleminin amacı nedir?

Bu işlemde temel amacımız, burun ve dudak arasındaki mesafenin kısaltılması. Mesafe kısaldığında üst dudak yukarıya dönerek kalınlaşıp dolgunlaşıyor. Üst dudak cildi kısaldığı için bu bölge daha doğal görünüyor. Ayrıca normal duruşta üst dişler hafifçe görünüyor ve bu bölgenin kırışıklıkları azalıyor. Bazı kişilerde üst dudak cildi doğuştan itibaren uzunken, bazılarında da yaşlandıkça üst dudak cildi daha uzun görünmeye başlıyor. Burun estetiği sonrası burun ucu kaldırılan kişilerde ise üst dudak cildi uzunluğu rahatsızlık verebiliyor.



Yakın geçmişte dudak dolgusu yaptırmış biri için Liplift uygulaması tehlikeli mi?

Hayır, yeni dudak dolgusu yaptırmış kişilerde bile bu işlemin yapılması tıbbi ve estetik açıdan bir sıkıntı yaratmıyor. Ancak dudak dolgusunun geçici olduğu ve eriyeceği hesaba katılarak işlem buna göre planlanması gerekiyor.



Liplift’i dudak dolgusundan ayıran özellikler neler?

Bu iki işlem de uygun kişilere yapıldığında çok güzel sonuçlar veriyor. Ancak dudak dolgusu burun ile dudak arasındaki üst dudak cildi mesafesini kısaltmıyor. Halbuki üst dudağı ince kişilerin çoğunda bu mesafe uzun oluyor. Dolgu işlemiyle dudak içine bir miktar hacim ekleniyor ve bu dudağı öne doğru itiyor. Bu da bazen istenmeyen ördek dudak görünümüne yol açabiliyor. Liplift ile üst dudak cildi kısalıyor, dudak daha doğal bir şekilde yukarı dönüyor, kalınlaşıyor ve üst dişler hoş bir şekilde hafifçe görünür hale geliyor. Nadiren dolguların yapıldığı bölgede reaksiyon yapma ve ciltle ilgili problemlere yol açabilme potansiyeli var. Buna karşın dudak kaldırma işleminde belli belirsiz, hafif bir iz bırakma riski varken, dolgularda bu risk olmuyor. Ayrıca dudak kaldırma işleminin kalıcı olduğunu da belirtmek gerekiyor. Yani bir kere yaptırılıyor. Dudak dolgusu gibi 8-12 ayda bir tekrarlanma zorluğu yok.



Uygulamada nasıl bir süreç izleniyor, işlem hangi adımlarla gerçekleşiyor?

Öncelikle her tıbbi işlemde olduğu gibi kişiyle görüşüp, işleme uygun olup olmadığını ve işleme engel olabilecek bir sağlık riski taşıyıp taşımadığını tespit etmemiz gerekiyor. Liplift, lokal anestezi sağlayan iğnelerle uygulanıyor. İstenirse bu iğneler yapılırken hastanın rahatsız olmaması için sedasyon denilen rahatlatıcı ilaçlar da kullanılabiliyor. İşlem, genel anestezi altında (tam uyutularak) da yapılabiliyor. Ancak sedasyon çok konforlu bir işlem olduğundan, çoğunlukla tam uyutmaya gerek kalmıyor. İşlem sırasında kısaltılacak cilt miktarı önceden tespit dilen ölçülere göre işaretleniyor. Burun altındaki ciltten bu fazla miktar çıkartılıyor ve iz bırakmayacak şekilde tekrar dikilerek işlem sonlandırılıyor. Operasyon tamamlandığında değişiklik hemen fark edilebiliyor.







İyileşme süresi ne kadar? Sonrasında herhangi bir iz kalıyor mu?

Hasta ertesi gün günlük aktivitelerine dönüyor. Üç-dört gün sonra üst dudak bölgesindeki şişlik geriliyor. Yara bir hafta sonra iyileşiyor. Hasta bir-iki hafta boyunca gülerken bu bölgede çekilme ve rahatsızlık hissedebiliyor. Eğer dikkat edilmezse iz kalma tehlikesi oluşabiliyor. Ancak daha önce yapılan işlemlerden farklı olarak, iz daha iyi gizlenebildiğinden ve özenli dikiş teknikleri sayesinde mutluluk veren sonuçlar alınıyor.



Bu süreçte nelere dikkat edip, nelerden uzak durmak gerekiyor?

İşlem öncesinde hastanın istekleri, endişeleri, kullandığı ilaçlar ve genel sağlık durumuyla ilgili doktoruna doğru bilgiler vermesi gerekiyor. Sonrasında bölgeye uygulanacak kremleri düzenli kullanması, ilk üç-dört gün üst dudağı gerecek dudak hareketlerinden sakınması önem taşıyor. Bu süreçte yumuşak ve sıvı gıdalar tercih edilmesi, yaraya üç-dört gün su değdirilmemesi gerekiyor. Bir hafta sonra makyaj bile yapılabiliyor.



Kesili burun ameliyatı geçirmiş biri için Liplift riskli bir durum oluşturuyor mu?

Bu tür bir ameliyat geçirmiş kişilerde kesisi iyi planlandığında risk çok az oluyor. Bahsedilen risk burun kesisi ile dudak kaldırma kesisi arasındaki cildin beslenmesi ile ilgili problemlerden kaynaklanıyor. Ancak günümüzde bu tarz kesili burun ameliyatları ile dudak kaldırmayı aynı anda yaptığımızda bile söz konusu problemlerle karşılaşmıyoruz.



Uygulamayı yapan bir uzman olarak, doğal etkiyi yakalamak için hangi noktalara özen gösteriyorsunuz?

Öncelikle iyi bir planlama ile kısaltılacak miktarın hasta ile birlikte tespit edilmesi gerekiyor. İşlem sırasında planlanan miktarın iyi işaretlenmesi ve buna uygun çıkarma yapmak önem taşıyor. Ancak en çok önem verdiğim nokta iz bırakmayacak dikkatli ve özenli bir dikiş tekniği uygulamak oluyor. İyileşme sürecinde hasta, doktorunun önerdiği uygulamaları ve bakımını eksiksiz yerine getirdiğinde, doğallık yakalanabiliyor.



Hangi yaş aralığında gerçekleştiriliyor? Herkes yaptırabilir mi?

Bu uygulama; 18 yaşını doldurmuş, genel durumu uygun olan herkese yapılabiliyor. Hastanın bu işlemi yaptırmaya engel olacak sağlık problemleri olmaması gerekiyor. İşlem, hamilelik ihtimali bulunan kadınlara ya da hamilelere uygulanmıyor. Kanama yatkınlığı bulunan, kan sulandırıcı ilaç kullananlarda da işlemin uygulanmaması önem taşıyor. Bilinen ilaç alerjisi olan kişilerde de bazı durumlarda işlem yapılmıyor. Diyabet hastalarında yara iyileşmesinde gecikme ve enfeksiyon riski bulunabildiğinden, hastalık kontrol altına alınmadan işlemin uygulanmaması gerekiyor.



Etkisi ne kadar sürüyor? Belli aralıklarla tekrar edilmesi gerekiyor mu?

Dudak dolgusunun aksine Liplift’in etkisi kalıcı oluyor. Yani bir daha tekrar edilmesi gerekmiyor... Dolgular ise etkileri geçici olduğundan belirli aralıklarla tekrar edilmeli. Bu da uzun dönemde dudak kaldırmanın maliyet açısından avantajlı olmasını sağlıyor. Ayrıca Liplift yaptıran bir kişi isterse dudak dolguları yaptırmaya da devam edebiliyor.



*Formsante dergisinden alınmıştır.