Silikon göğüs protezleri kanser yapar mı?

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Emiroğlu, göğüs proteziyle kanser arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını belirterek, "Silikon protezli bir göğüste kanser gelişmesi riski artmaz, normal göğüs dokusuyla aynıdır" dedi.

Emiroğlu, yaptığı açıklamada, her kadının göğüs yapısı ve hacminin çok farklı olduğunu, küçük ya da asimetrik göğüs problemlerinin giderilmesinde en geçerli yöntemin silikon protezler olarak görüldüğünü, son yıllarda yağ ve kök hücre ile zenginleştirilmiş enjeksiyonlarla da büyütme ameliyatları yapılabildiğini belirtti.



Silikon içeren ürünlerin, kozmetikte ve tıpta başka amaçlarla da kullanıldığına işaret eden Emiroğlu, şunları kaydetti.



"Protez konulacak hastaya ameliyattan önce mamografi ve gerekirse ultrasonografi adı verilen radyolojik tetkikler yapılır. Göğüs büyütme ameliyatında, proteze ait sorunlar olabilir. Nadir durumlarda vücut bu yabancı maddeyi kabul etmeyebilir. Protez konmuş göğüslerde daha sonra yapılacak mamografi ve cerrahi muayene problem oluşturmaz. Protez, mamografide bir boşluk olarak görülür. Silikon protezli bir göğüste kanser gelişmesi riski artmaz, normal göğüs dokusuyla aynıdır. Böyle bir durum oluştuğunda protezli göğüste de

kansere yönelik ameliyat ve diğer tedavi şekilleri standartlar doğrultusunda uygulanır."



Emiroğlu, göğüs proteziyle kanser arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını vurguladı. (AA)

