Yüz, gıdı, boyun, göz çevresi, kol sarkması, karın yağlanması, sırt, basen, popo kaldırma, meme dikleştirme... ‘Gençlik ısısı’ ThermiLift ile tek seansta sıkılaşmak mümkün.





ABD’de kullanılan en yeni ve etkili gençleşme yöntemi ThermiLift, artık Türkiye’de. Medikal Estetik Hekimi Dr. Gülen Altun'nun kullandığı teknoloji ile; yüz, gıdı, boyun, göz çevresi, kol sarkması, karın bölgesinde yağlanma, sırt, basen, popo kaldırma, vajina sıkılaşması, meme dikleştirme ve koltuk altı terlemesine karşı etkili uygulamayla liposuctiona ve germe ameliyatlarına benzer etki mikro-invasive bir yöntemle tek bir seansta gerçekleştirilebiliyor.Yaş ilerledikçe, özellikle de 30 yaşından sonra fizyolojik ve çevresel faktörlerin de etkisiyle cilt gevşer, elastikiyetini kaybetmeye ve sarkmaya başlar. İşte tüm bu sorunlar için ABD’de kullanılan en yeni ve etkili gençleşme yöntemi ThermiLift, artık Türkiye’de uygulanıyor. Medikal Estetik Hekimi Dr. Gülen Altun; yüz ovalini kaybetmiş, ameliyatsız, iyi ve doğal sonuçlara ulaşmak isteyenlere yönelik uygulamayla, liposuction ve germe ameliyatlarına benzer etki mikro-invasive bir yöntemle tek bir seansta gerçekleştiriyor.ThermiLift, liposuctiona benzer etkisiyle hastaların yağ sorununu çözerken, aynı zamanda lifting etkisiyle germe ve sıkılaşma ihtiyacını karşılıyor. Mevcut yöntemlerden en büyük farkı her iki soruna da aynı anda çözüm getiriyor olması.1 saatten az süren tek seanslık uygulama sonunda hasta 2 gün içinde rutin hayatına geri dönüyor. Sonuçlar hemen görülmekle birlikte tedavinin olumlu etkileri zaman ilerledikçe artıyor. Tek uygulamayla ciltteki sarkmalara 3 boyutlu bir sonuç sunan bu yöntem, en az 3 yıl etkili. Uygulama sonrası cildin kolajen üretimi artmaya başladığı için ciltte hemen görülen sıkılaşma, toparlanma, yüz ovalinin belirginleşmesi ve lifting etkisi meydana geliyor. İlk seanstan itibaren başlayan olumlu etkiler, süre ilerledikçe de artarak devam ediyor. Ödem oluşmamasını sağlamak için, uygulama sonrasında hasta sadece bir hafta süresince geceleri yatarken özel bir maske kullanıyor.