Obezite ameliyatı ve farklı nedenlerle ortaya çıkan radikal kilo kayıplarının ardından vücutta oluşan deformiteler, kişinin kendini rahatsız hissetmesine yol açabiliyor.

Oysa kilo kaybının sona erip, tartıdaki rakamın sabitlenmesinin ardından yapılacak estetik ameliyatlar hem vücudun ideal formuna kavuşmasına hem de kişinin kendini iyi hissetmesine yardımcı oluyor. Vücut deformite düzeltme operasyonlarını yazarımız Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nebil Bozdoğan anlattı.



Günümüzde obezite cerrahisi ve diğer yöntemlerle 20, 30, 40 veya daha fazla kilo verilmesine çok sık rastlanıyor. MWL yani Massive Weight Loss olarak adlandırılan bu durum karşısında doğal olarak deri ile deri altı, kas ve bağ dokularında gevşeklikler ile sarkmalar oluşuyor. Fazla miktarda kilo verme sonrasında en çok yüz, kol, meme, karın ve bacak bölgelerinde ileri derecede sarkma olabiliyor. Kişinin kilosu sabitlenince de sıra, vücut hatlarında oluşan deformiteleri ortadan kaldırmaya geliyor. Böyle durumlarda en çok yanak, üst kol, karın ve bacak germe ile meme dikleştirme ameliyatları uygulanıyor. Kişinin sağlık durumu uygunsa, bu ameliyatlardan bazıları birlikte yani kombine cerrahi şeklinde de yapılabiliyor. Yine de tüm vücut için düşünüldüğünde, birden fazla ameliyata ihtiyaç olabileceğinin unutulmaması gerekiyor.



İyileşme süresi uzayabiliyor

Çok kilo vermiş hastaların durumu normale göre özellik arz ediyor. Böyle bir ameliyat planlanırken, kişiye özel değerlendirme yapmak büyük önem taşıyor. Mevcut şekil deformitesi; derinin esneklik durumu, bölgesel yağ fazlalığı olup olmadığı ve nihayet kişinin beklentileri tam olarak değerlendirilerek, kalabilecek kesi izleri açıklanıyor. Beden kitle endeksi bulunup, ameliyata hazırlık testleri yapılıyor. Ameliyat sırasındaki önlemler de bu hastalarda daha özellikli oluyor. Ayrıca iyileşme dönemi, normalden biraz daha uzun sürebiliyor. Bu gruptaki hastaların ameliyatlarında deri ve varsa kalan yağ dokusunun çıkarılması, her seansta önemli faydalar sağlıyor. Öncelikle sarkan deri fazlalıklarını saklama ihtiyacı ortadan kalktığından, kişinin kıyafetleri değişiyor. Bu durum hastanın bedenini daha fazla sevmesini sağlayarak, motivasyonunu arttırıyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.