Yağlar lazerle eriyor!

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Lazerle yağ eritme yöntemine ilgi fazla.

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Umut Özbebit, "Lazer ışığının yağ dokusuna çarptığında yağ hücrelerinin duvarının parçalanmasını sağladığını kaydederek, "Lazer ile yağ eritmenin geniş alanlarda genel anestezi kullanılarak, küçük alanlarda ise lokal anestezi altında yapılabilmektedir." dedi.



Son yıllarda fazla kilolarından kurtulmak isteyenler inatçı yağlar için lazer lipolize yöneliyor. İstenmeyen bölgesel yağlanmaya karşı kullanılan lazer lipolizin uygulaması hakkında bilgi veren Acıbadem Kayseri Hastanesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Umut Özbebit, lazer lipoliz ile ilgili önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



Dr. Umut Özbebit, lazer lipolizin problemin olduğu her bölgede uygulanabileceğini belirterek, "Karın, sırt, bel, çene, gıdı, erkek memesi, kol sarkması ve yüz bölgesi gibi daha önce işlem yapılmış ince çalışma gerektiren alanlarda rahatlıkla kullanılabilir." diye konuştu.



Lazer ışığının yağ dokusuna çarptığında yağ hücrelerinin duvarının parçalanmasını sağladığını kaydeden Dr. Özbebit, lazer ile yağ eritmenin geniş alanlarda genel anestezi kullanılarak, küçük alanlarda ise lokal anestezi altında yapılabildiğini, işlem sonrası uygulama yapılan alanda sonradan oluşan düzensizliklerin çok az olması sayesinde avantajlı bir yöntem olduğunu vurguladı.



Genellikle her bir bölge için tek seans işlemle yaklaşık 15-60 dakikada sonuç alınabildiğini belirterek, "Kadın ve erkeklerin özellikle diyet ve egzersize cevap vermeyen bölgelerinde istenmeyen yağ alanlarından hızla kurtulmalarını sağlar. İdeal kilonun üzerindeki hastalar için ve lokalize, inatçı yağ birikimini yok etmek için uygundur." dedi.



CİLT TOPARLANIP SIKILAŞIYOR

İşlem sonrası uygulama yapılan bölgeye konulan bandaj yaklaşık 4-5 gün, geniş alanlara uygulanan korse ise 21 gün kalıyor. Kişilerin ağrı eşikleri farklı olsa da genellikle çoğu hastada basit ağrı kesiciler yeterli oluyor. İyileşme sürecinde kalın sargılara ve bandajlara ihtiyaç olmazken, yöntem uygulandıktan bir iki gün sonra kişi sosyal hayatına dönebiliyor. Dr. Özbebit, cildin toparlanıp sıkılaşmasını sağlayan lazer lipolizin, özellikle koltuk altı terleme tedavisi ve yaygın selülit tedavisinde de etkili sonuçlar verdiğini söyledi. (CİHAN)

