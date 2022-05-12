Yeni doğum yaptım, ya sonra?

Anne olmanın ve yepyeni bir hayatın verdiği mutluluğa paralel olarak ‘hamilelik öncesi görünümüme ne zaman ve nasıl dönebilirim?’ soruları da beraberinde gelebiliyor. Doğum sonrası estetik, yani anne estetiği (mommy makeover) hakkında merak edilenleri Vanity Estetik’in alanında uzman doktorları ile konuştuk.

Doğum sonrası estetiği; yani anne estetiği (mommy makeover) nedir?

Hamilelik ve doğum sonrasında, annelerin hayatında köklü değişiklikler yaşanıyor.Yaşanan bu değişimler, genetik ve çevresel faktörler sebebiyle her kadın için farklı olabiliyor. Hamilelik ve doğum sonrası süreçte, hormonların etkisiyle cildin esnekliğini kaybetmesi, yüzde oluşan lekelenmeler, özellikle karın bölgesinde oluşan sarkma ve çatlaklar, emzirme sebebiyle memede küçülme ve sarkmalar gibi pek çok değişim yaşanabiliyor. Böyle durumlarda, anne estetiği yani ‘mommy makeover’ ile doğumdan kısa bir süre sonra hamilelik öncesi görünüme dönüş yapılabiliyor.

Hangi operasyonlar doğum sonrası estetiği kapsıyor?

Anne estetiği; doğum sonrası uygulanan meme estetiği, karın germe, liposuction ve genital bölge operasyonu dahil olmak üzere birçok operasyonu kapsayan estetik cerrahi uygulamalarının genel adı diyebiliriz. Her hamilelik ve doğum sonrası süreç kendine özel olduğu için; anne estetiğinde de bu göz önünde bulundurularak bu operasyonlardan biri veya birkaçı uygulanabiliyor.

Peki, en çok tercih edilenler hangisi?

Karın germe ve meme estetiği operasyonları, tercih edilen uygulamaların başında geliyor. Karın bölgesinde yaşanan sarkma ve çatlak için karın germe ameliyatı, etkili bir çözüm olarak düşünülebilir. Karın germe ameliyatı sırasında karın kaslarının ve oluşan fıtıkların onarımı ve yağ depolanmalarının fazla olduğu bel ve sırt bölgelerine liposuction da uygulanabiliyor.Vanity Estetik adına söylemek gerekirse, aynı gün taburcu olunabilir veya hastanede iki-üç gün kalınabilir. Bu süreçte bir de memede büyüme, emzirme sonrasında ise küçülme ve sarkmalar yaşanabiliyor. Meme dikleştirme, meme büyütme ve küçültme ameliyatları ile bu durumlara da çözüm sağlanabiliyor.

Operasyon için en doğru zaman nedir?

Doğum sonrası herhangi bir cerrahi müdahaleyle görünümlerini değiştirmeyi düşünen annelerin, doğum yapmasının üzerinden minimum 6 ay geçmiş, bebeğini emzirmeyi bitirmiş ve aynı deformasyonların tekrar oluşma riskine karşın tekrar bir hamilelik planlamıyor olması gerekiyor. Karın germe operasyonları için de doğumdan sonra kasların toparlanması için bir sene beklenmesini öneriyoruz. Bu gibi cerrahi işlemler, kilo kontrolü ve biraz sporla desteklendiğinde ömür boyu kalıcı olabiliyor. Yeniden bir hamilelik olması durumda ise; aynı deformasyonlar yaşanabilir. Dolayısıyla bu tür bir ameliyata karar verilmeden önce, gelecekle ilgili planlamaları göz önünde bulundurmak önemli. Bunların yanı sıra, her ameliyatın iyileşme süreci kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Bunu da göz önünde bulundurarak günlük hayatın en az etkileneceği şekilde, kişiye göre en uygun dönem seçilmeli.

En çok tercih edilen uygulamaların başında karın germe ameliyatı olduğunu söylediniz. Karın germe hakkında kısaca neler söylemek istersiniz?

Karın germe operasyonları, diğer adıyla Abdominoplasti ile sezeryan, hamileliğe bağlı olarak oluşan sarkıklık, çatlaklar ve yağlanmalar kolayca giderilebiliyor.

Tam, yarım ve mini olmak üzere yaygın olarak kullanılan üç farklı karın germe tekniği var. Her türlü karın germe operasyonu, genel anestezi altında ve uygulanan tekniğe bağlı olarak ortalama bir ila üç saat içinde gerçekleştiriliyor. Karın germe ameliyatını planlarken hastanın daha fazla kilo vermeyi planlamıyor olması, bizim için en önemli nokta. Kilo vermeye devam edildiği durumlarda, tekrar bir sarkma yaşanabiliyor. Dolayısıyla bu operasyonu planlarken ameliyat günü geldiğinde, hastanın olmak istediği kiloda olmasına çok önem veriyoruz. Gerekirse liposuction işlemiyle kombine bir germe uyguluyoruz. Burada en önem verdiğimiz nokta, karın germe gibi bir işlemi tekrar tekrar geçirmiyor olması.

Doğum sonrası estetik yaptırmayı düşünen kadınlar, bu süreçte nelere dikkat etmeliler?

Anne estetiğine ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız; ilk olarak mutlaka güvenilir ve alanında deneyimli bir plastik cerrah tercih etmelisiniz. Anne estetiğinde, her kadının ihtiyacı farklı olduğu için; uygulanacak operasyonlar kişiye özel belirlenir. O nedenle muayene sırasında doktorunuzla gelecek planlarınızı ve beklentilerinizi açıkça paylaşmanız büyük bir önem taşıyor.

Son olarak, günümüzde ‘kendine zaman ayırmak’ gittikçe zorlaşıyor. Böyle durumlar için estetik çözümleriniz var mı?

Biz Vanity Estetik olarak, her kadının kendini iyi hissetmesini çok önemsiyoruz. Haftanın herhangi bir günü, bir saat ayırarak medikal estetik uygulamaları olan botoks, göz altı ışık dolgusu, ameliyatsız burun estetiği gibi uygulamalar yaptırabiliyorsunuz. Bu gibi küçük dokunuşların, kişinin sadece daha iyi görünmesini değil; aynı zamanda kendini daha iyi hissetmesini sağladığını düşünüyoruz.

Anne estetiğinde, her kadının ihtiyacı farklı olduğu için; uygulanacak operasyonlar kişiye özel belirlenir. O nedenle muayene sırasında doktorunuzla gelecek planlarınızı ve beklentilerinizi açıkça paylaşmanız büyük bir önem taşıyor.

Vanity Estetik ailesi olarak uluslararası sertifikalı alanında deneyimli doktorlarımız ve uzman ekibimiz ile her an hizmet vermeye hazırız. Bize @vanityestetik sosyal medya hesaplarımızdan, vanityestetik.com’dan ve 7/24 0 850 441 54 44’ten ulaşabilirsiniz.



Bu bir ilandır.