Kimyasal peelingle pürüzsüz bir cilt, genç bir görünüm için botoks, dolgun dudaklar için dolgu uygulamaları... İşte yeni yıl gelmeden yaptırabileceğiniz uygulamalar...

Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer yeni yıla 3 hafta kala güzel görünmek için yapılabilecek uygulamalar hakkında bilgi verdi.



Yeni bir yıl yaklaşıyor. İyisiyle kötüsüyle eski bir yılı geride bırakacağız. Gelen yeni yılı karşılamak için hepimiz birtakım planlara başladık bile. Alınacak hediyeler, gidilecek tatiller, dışarıda veya evde yapılacak kutlamalar, giyilecek kıyafetler aklımızın bir kenarında uçuşmaya başladı. Eh ne olsa bir aydan az zaman kaldı. Peki güzelliğimiz? Kalan 3 haftalık süre içerisinde neler yapabiliriz en güzel halimizin yeni yıla merhaba demesi için?

Yeni yıla 3 hafta kala...

Derinizin yenilenmesi için kimyasal peelingler kullanılan en eski yöntemdir. Antik çağlardan bu yana kullanılan kimyasal peeling'de deri değişik asitlerle muamele edilerek, üst tabaka soyulur ve alttan yeni daha taze ve pürüzsüz deri gelmesi sağlanır. Kullanılan asidin çeşidi ve yoğunluğu aynı zamanda uygulama süreleri elde edilecek sonuç açısından çok önemlidir. Uygulama sonrasında kızarıklık ve takip eden günlerde soyulma meydana gelebilir. Sıklıkla 2-3 hafta içerisinde parlak ve daha pürüzsüz bir cilt ortaya çıkar. Yeni yıla 3 hafta kalmasına rağmen hala yaptırabileceğiniz estetik ameliyatlar var. Üst göz kapağı ameliyatı, göz kapağınızdaki fazla deri ve yağı uzaklaştıran, çoğu zaman lokal anestezi altında yapılan bir estetik operasyon. Yeni yıla yorgun bakışlarla girmek zorunda değilsiniz.

Yeni yıla 2 hafta kala...

Yorgun bir yüz, düşük kaşlar ve iki kaş aranızdaki sizi kızgın gösteren kırışıklıklardan kurtulmak mümkün. Botoks ile daha dinamik ve genç görünmek olası. Artık abartılı botoks uygulamalarını çok görmüyoruz. Doğal sonuçları ile botoks yüzümüze daha dinç, dinlenmiş, ve genç bir ifadeyi kolayca veriyor. Etkinin tam ortaya çıkması için 14 güne kadar zaman gerekebiliyor. Yeni yıl gecesine yüzünüzü hazırlamanın etkin yöntemi olan botoks tüm dünyada da en çok tercih edilen estetik uygulama. Yeni yıla dolgun dudaklarla girmek istiyorsanız dolgular da emrinizde. Tercih ettiğiniz dolgunun kaliteli ve güvenilir olduğundan emin olun. Daha dolgun dudaklar sadece güzellik değil aynı zamanda gençlik de katmakta. Dolgular sonrasında oluşabilecek morluk ve şişlikler ise yılbaşına kadar geçmiş olacaktır. Dudaklara ek olarak elmacık kemiği ve çene kemiği dolguları da yüze daha kemikli, karakteristik ve çekici bir görüntü vermeleri nedeniyle çok tercih ediliyor. Yeni yıla sadece iki hafta var, bu süre herhangi bir ameliyattan sonra size yeterli iyileşme zamanı sağlamayabilir. Bu nedenle estetik ameliyat düşünüyorsanız ve yılbaşı için planlarınız da varsa ameliyatınızı yeni yıl içerisine bırakmak doğru bir tercih olacaktır.

Yeni yıla 1 hafta kala...

Güzelliğinizin anahtarı cildinizde saklı. Son bir hafta kala yapabileceğiniz en etkin ve akılcı yöntem cilt bakımı olacaktır. Vakumlu elektronik kontrollü sistemler artık profesyonel cilt bakımının en önemli parçası. Kullanılacak cihaz kadar beraberinde kullanılan ve derinizin özelliklerine göre seçilecek solüsyonlar da önemli. Derinin üst tabakası temizlenecek ve nemlendirici ve besleyiciler alt tabakalara ulaştırılacaktır. Günlük yaşantıyı aksatmayan, iyileşme gerektirmeyen bu profesyonel bakım ile yeni yıla daha parlak ve canlı bir cilt ile merhaba demek mümkün.