Kişinin yaşıyla ilgili ilk ipucunu veren yer yüz bölgesi. Özellikle de çene kontürü ve göz çevresi yaşınızı ilk ele veren yerler...

Yaş almayla birlikte yüzde belirginleşen değişikliklerin yanı sıra yüzü yaşlı gösteren faktörler de var... Yüzün yaşlı görüntüsünün belirleyiciliği yüksek olan iki bölgesi olduğuna dikkat çeken Superplast Estetik Cerrahi Merkezi’nden Op. Dr. Coşkun L. Taşçı bunlardan ilkinin alt çene kontürünün keskinliği yani yüz-boyun ilişkisi, diğerinin ise göz çevresi olduğunu söylüyor.

Biyolojik saatimiz hızla yol alıyor!

İnsanın biyolojik saati gençken yavaş, yaş ilerlemeye başladıkça hızla ilerlemeye başlıyor. Bu nedenle var olan gençliği yıpranmaya başlamadan önce korumaya almak önem taşıyor. Kişinin yaş almasını gösteren, deformasyonunu göz önüne çıkaran ilk nokta yüzün ifadesindeki belirleyici faktörler. Bunlardan ilki, alt çene kontürünün keskinliği ve yüz-boyun ilişkisini net olarak ayrık olması. Yüz ovali olarak da adlandırılan bu özellikler ne kadar çoksa kişi o kadar yaşlı duruyor. Yüzün yaşlı görüntüsünde pay sahibi ikinci bölge ise göz çevresi.

İşte yüz ovalinin yaşlandığını gösteren işaretler:

• Alt çenenin üçgen bir form yerine oval bir form alması,

• Yanakların çene kontürünü bozacak şekilde aşağı sarkması,

• Gıdının belirginleşip yüz ve boyunu bir bütün olarak göstermeye başlaması,

Göz bölgesindeki yaşlanma belirtileri:

• Kazayağı bölgesindeki kırışıklıklar,

• Kaşlarda düşüklük,

• Üst göz kapağı cildinde fazlalıklar,

• Alt göz kapağı cildindeki gevşeme ve fazlalıklar,

Yaş almayla birlikte ortaya çıkan alt göz kapağı ve yanak birleşkesinde çukurluklar ve renk değişiklikleri (morluklar) yüzdeki kızarıklıklar, lekeler ve diğer pek çok olumsuzluk, bir yüzün yaşlı görünümünde göz çevresi ve yüz ovaline göre daha az etkiye sahip. Bunların daha hızla oluşmasını tetikleyen en önemli faktör ise kişinin stres, sinir kaynaklı aşırı mimik kullanması veya tik oluşmasıyla ortaya çıkan özellikleri. Kaş çatma, dudakları büzme, aşırı konuşma, sigara içme gibi hareketler yüzdeki çizgilerin özellikle dikey yönde artmasına neden oluyor. Bunlara ek olarak güneşin etkileri ile bu izler daha da belirginleşiyor. Dolayısı ile yaş alma ile oluşan etkilere bu istem dışı hareketler eklendiğinde kişi yaşından daha büyük ve olgun gösterebiliyor. Yaşlı göstermesinin yanı sıra yüze oturan asık ifade kişinin karşısındakilerle iletişiminde de sıkıntı yaratıyor. Yüzü yaşlı gösteren bu durumların birçoğu cerrahi bir işlem gerekmeden güncel teknolojik uygulamalarla doğal ve genç bir görünüme kavuşabiliyor.

Kaşların çatılması ve dudak büzme nedeniyle oluşan çizgiler hem botoks hem de dolgu ile tedavi edilebiliyor. Yanaklardaki sarkık ve asık surat görüntüsü için de yine dolgu uygulanabiliyoyor. Alt çenenin üçgen formunu geri kazanmak, göz çevresinin aydınlığını ve gençliği geri kazanmak için de endoskopik orta ve alt yüz germe (ameliyatsız yüz germe) işlemi yapılabileceğini ifade eden Taşçı, tüm bu işlemler için maksimum 30-45 dakika zaman ayrılmasının yeterli olduğunu söylüyor.



