Hepimiz bebek gibi pürüzsüz, porselen görünümlü bir cildin hayalini kuruyoruz. Zamanla ışıltısını yitiren ve matlaşan cildi yenileyen uygulamalar ise son günlerdeki favorilerimiz arasında.

CİLT BAKIMI SONRASI YUMUŞAYAN, PÜRÜZSÜZLEŞEN CİLDİMİZ NE YAZIK Kİ BİR SÜRE SONRA YENİDEN MATLAŞIYOR. “Ciltte aydınlatıcı etkisi yaratan lazer destekli Baby Face Beauty tam da bu amaca uygun bir uygulama” diyen Uzman Estetisyen Pervin Dinçer, Baby Face Beauty’nin cildin ihtiyaç duyduğu kozmetik ürünlerin, cildin istenen katmanına ulaşmasını sağlayan son teknoloji lazer sisteminin kullanıldığı bir cilt bakım protokolü olduğunu vurguluyor. CDS (Cosmeceutical Delevery System) kullanılmadığında cilt bakımında kullanılan kozmetik ürünler sadece kısmi olarak emilebiliyor. CDS sistemi ise cilt için gerekli besleyici ve onarıcı içeriklerin en yüksek oranda emilimini sağlıyor.





Uzman Estetisyen Pervin Dinçer



HANGİ CİLTLER İÇİN UYGUN?

Cilt bakımında istediği etkiyi alamayan ve lazer tedavilerinin iyileşme sürecini yaşamak istemeyen kişiler, lazer tedavileri sonrasında etkinin devam etmesine ihtiyaç duyulan kişiler, geniş gözeneklerden ya da vitamin enjeksiyonlarındaki morluk, kızarıklık gibi sıkıntılardan şikayetçi olanlar, güneşten, sigara kullanımından etkilenen ciltlere sahip olanlar, cildinde renk düzensizliklerinden ve matlıktan şikayetçi olanlar için uygun olabiliyor.



NASIL UYGULANIYOR?

Kişinin cilt ihtiyacına göre belirlenen Baby Face Beauty protokolü için, özel hazırlanmış serumlar belirleniyor. Lazer enerjisi ile anesteziye ihtiyaç duymaksızın, mikro atımlarla ürünün alt tabakalara geçişini sağlayan kanallar açılıyor ve ardından hazırlanan serum uygulanıyor.



NE SIKLIKLA YAPILIYOR?

Bu uygulama cildin gereksinimlerine göre değişmekle birlikte dört seans öneriliyor. 7-10 gün aralıklarla uygulanıyor. Kişinin ihtiyacına göre advance uygulaması ile ayda bir kez yapılabiliyor. Uygulama sonrası günlük hayata devam edilebiliyor. İyileşme dönemi yok.