Zayıflama formülleri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Zayıflama, incelme, formda kalma, selülit tedavisi konuları söz konusu olduğunda liposuction ile ameliyatsız yöntemler birbiriyle yarışıyor. Son zamanlarda en çok konuşulan yöntemleri mercek altına aldık.

Sağlıklı beslenme ve düzenli yapılan egzersizin dışında vücut şekillendirme konusunda estetik dünyasında pek çok seçenek bulunuyor. Ameliyatların da ameliyatsız yöntemlerin de kendilerine özgü önemli avantajları var. Estetik Plastik Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. Nazım Çerkeş ve Opr. Dr. Leyla Arvas bizim için iki yöntemle ilgili soruları yanıtladı.



Liposuction ile zayıflanabilir mi?

Liposuction bir zayıflama yöntemi değil. İdeal kilosunda ya da hafif kilo fazlalığı olan kişilerde, bölgesel yağların giderilmesi için uygulanan bir operasyon. Boy kilo oranı, cilt elastikiyeti liposuction için uygun olan kişilerde yapıldığında çarpıcı sonuçlar elde edilebiliyor. Liposuction ameliyatı ile alınabilecek yağ miktarı en fazla vücut ağırlığının yüzde sekizi kadar. Liposuction ameliyatlarında kullanılan Vaser teknolojisi sayesinde bu oranı yüzde 10’a kadar çıkarmak mümkün. Böylece daha kilolu kişilerde daha fazla miktarda yağ alarak biçimli ve estetik bir silüet oluşturulabiliyor.



Liposuction’da son teknoloji nedir?

Vaser liposuction yöntemi sayesinde damar, sinir ve yumuşak doku zarar görmüyor; sadece istenmeyen bölgedeki yağ hücrelerinin ses dalgaları ile parçalanması ve vücuttan uzaklaştırılması sağlanıyor. Sonuçta cerrahi bir yöntem ancak morluk, ödem, ağrı daha çabuk iyileşiyor ve tek seferde sonuç elde edilmesi planlanıyor.



En etkili cihazın hangisi olduğuna nasıl karar verebiliriz?

Günümüzde bölgesel incelme için cerrahi yöntemlere alternatif olan estetik cihazları bulunuyor. Bunların arasında etkinliği ve güvenliği olan, yan etkisi olmayan, kişiye özgü en doğru cihazı tercih etmek önemli. Ultrashape V3 ve Zeltiq CoolSculpting, Thermage CPT’nin konu ile ilgili en gelişmiş sistemler olduğu düşünülüyor.



Sonuç olarak sizce ameliyatlı mı ameliyatsız yöntemleri mi tercih etmeliyiz?

Cihazlarla elde edilen sonuçlarla, cerrahi yöntemlerin sonuçlarını karşılaştırmak çok doğru olmaz. Kişinin mevcut boy-kilo oranına, yaşam tarzına bakılarak ve beklentilerini dikkate alarak en iyi yöntemin ne olacağına karar vermek doğru olur. Tabii konusunda uzman, güvenilir hekimler tarafından değerlendirilmesi de önemli.



Bu sistemlerin özellikleri ve diğer yöntemlerden ayrıldığı noktalar neler?

• Ultrashape V3, ultrason yani ses dalgaları ile yağların kırılması ve idrar yoluyla vücuttan atılmasını hedefliyor. Altı haftaya yayılmış toplam üç seans şeklinde uygulanıyor. Odaklanan ses dalgaları ile derin ve yüzeyel alandaki yağ hücreleri parçalanıyor. Böylece yüzeyel yağ dokusunun yoğun olduğu selülit problemlerinde tedavi edilmesi hedefleniyor. Radyofrekans uygulamasıyla cildi ısıtıp sıkılaştırma da sağlıyor. Böylece inceltirken sıkılaştırmaya yardımcı oluyor.

• Zeltiq CoolSculpting ise yağ hücrelerini dondurarak canlılığını kaybetmesini ve yine doğal yollarla vücuttan atılmasını hedefliyor. Tek seans yeterli oluyor.

• Her iki yöntem de karın, basen, bel ve bacak bölgelerinde uygulanabiliyor. Kesi, iğne, anestezi, iyileşme süreci gerektirmiyor, ağrı duyulmuyor ve kişi aynı gün normal yaşantısına devam edebiliyor. Yağ hacmini küçültme değil yağların tamamen atılması esasına dayandığı için elde edilen sonuçların kalıcı olması hedefleniyor.

• Her iki cihazın da gözle görülür etkinlik sağladığı, vücutta hiçbir yan etki yaratmadığı konularında klinik çalışmaları ve bilimsel makaleleri mevcut.

• Yeni Thermage CPT’de ise radyo frekans enerjisi ile ciltte sıkılaşma sağlanıyor, sarkık cildin toparlanmasına yardımcı oluyor. Ve sıkılaşmaya bağlı olarak da incelme sağlanıyor. Özellikle kilo kaybı sonrası gelişen cilt sarkmalarını toparlamak için kullanılıyor. Tek sefer uygulama yaparak bu bölgedeki cilt altı dokusu ve kolajen lifleri ısıtıp germe etkisi oluşturuluyor.