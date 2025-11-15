Estetikte yeni trend: Doğallık ve farkındalık dönemi

Güzellik kavramı değişiyor. ‘Undetectable Era’ yani Türkçe mealiyle tespit edilemeyen çağ olarak adlandırılan yeni bir dönem başladı. Yüzünüze yaptırdığınız işlemlerin tespit edilemediği, anlaşılmadığı bir dönem bu. Kocaman yüzler, fazla dolgun yanaklar, abartılı elmacık kemikleri, yüzün tüm ifadesini değiştiren fazla kalkık kaşlar, mimiksiz, donmuş bir alın bölgesi ve arı sokmuş gibi görünen dudaklar… Hepsi geçmişte kaldı. Doğallığa dönüşün en çarpıcı örnekleri kırmızı halı gecelerinde boy gösteriyor. Mesela Donetella Versace katıldığı son davetten sonra en çok konuşulan ünlülerden biri haline geldi. Friends dizisinin sevilen oyuncusu Courteney Cox’un yeni fotoğraflarına bir bakın. Onu tanınmaz hale getiren fazla yapılı yüzü, abartılı elmacık kemikleri yok artık. Aktris eski zarafetini yeniden kucaklıyor. Lindsay Lohan da ışıltılı yüzü, hafif makyajı ile doğallık çağını benimseyenler arasında. Lohan, minyon hatlarına hiç yakışmayan kocaman dudaklarına çoktan veda etti.

Bilinçli yaklaşımlar

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Mustafa Karataş; “Yeni geliştirilen ürünlerin, anti-aging teknolojilerin, yeni nesil dolgu maddelerinin bu değişimdeki rolü tabii ki yadsınamaz ama sosyal medyanın da doğala dönüşte önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum,” diyor. “Az çoktur felsefesi bu mecra üzerinden yayılmaya başladı. Tabii şu da var; bir aktris abartılı bir işlem yaptırdı diyelim, bu abartılı görünüm sosyal medyada anında tepki alıyor, aktris yapılan yorumları okuyor. Ve bu şekilde değişimin tohumları atılıyor. Sadece medikal estetik işlemler değil estetik cerrahi alanında da benzer bir değişim var. Kimse yüzünün çok gergin olmasını istemiyor artık. Hatlarının daha belirgin olması, derideki sarkmanın giderilmesini talep ediyorlar ama doğal görünmek istediklerini belirtiyorlar. Bu yüzden de estetik cerrahi ve medikal estetik işlemler artık el ele yürür oldu. Neden? Çünkü cilt sağlıklı olmadığında cildi ne kadar gererseniz gerin iyi bir sonuç alamazsınız.”

Bir işlem yaptırdığınızda insanların şok olmasını mı istersiniz, yoksa ‘yüzünde bir hoşluk var ama ne olduğunu anlayamadım’ cümlesini duymak mı? Karataş özellikle son zamanlarda kliniğe gelen hastalarının yüzlerine herhangi bir işlem yapıldığının anlaşılmasını istemediğini söylüyor. “Doğal görünüme olan talep önemli oranda arttı. Meslekte 20 yılımı doldurdum ve beni en çok yoran, yüzlerine yakışmayacak, abartılı işlemler isteyenleri daha doğal bir dokunuşa ikna etmek olmuştur. Doğal görünmeyecek bir işlem yapmadım ve yapmam. Neyse ki son yıllarda beni mutlu eden bir değişim yaşanıyor ve kendi gibi ama daha hoş görünmek isteyenlerin sayısı giderek artıyor.”

Farkındalıklı seçimler

Dr. Mustafa Karataş’a göre son yılların yükselen yıldızı ‘awareness’ kavramı medikal estetik alanına da damgasını vuruyor. “Bu felsefenin ardında farkındalık var. Hayatı farkına vararak yaşamak, anı özümsemek, yaşamın her alanında bir bilinci, bir farkındalığı yakalamak. Söz konusu felsefe güzellik endüstrisinde de doğallık, kendin olmak, medikal estetik uygulamalardan faydalanırken bilinçli seçimler yapmayı içeriyor.”

Dr. Mustafa Karataş’tan kendisine başvuran hastaların taleplerinde yaşadığı değişimi biraz daha açmasını istiyoruz. “Artık hemen herkes mimiksiz, donuk bir yüz istemediğini söylüyor. Eğer botoksu gereğinden fazla kullanırsanız yüz ifadesi değişir ve doğal olmayan bir görünüm ortaya çıkar. Botoks çizgi ve kırışıklıklara karşı elimizdeki en güçlü silah. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Ama amaç çizgileri yumuşatmak olmalı, tamamen yok etmek değil. İşin sırrı abartıya kaçmamakta yatıyor. Hastalarıma her zaman şunu söylerim, ‘hiç çizgisiz, mimiksiz bir yüz sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterir’. Mesela dudakları ele alalım. Eskiden herkes Angelina Jolie dudakları isterdi. Şimdi bu tür taleplerle nadiren karşılaşıyorum. İnsanlar yüzlerine yakışan doğal görünümlü dudaklar istiyorlar. Doğru noktalara yapılan minik dozda dolgu maddesi enjeksiyonu ile daha hacimli ama natürel ve çekici dudaklar yaratmak mümkün.”

Yapay zeka etkisi

Güzellik kavramındaki değişimin anti-aging dünyasındaki izdüşümlerinden biri de olumlu etkisi uzun vadede ortaya çıkan tedavilerin giderek daha fazla rağbet görmesi. “İleri yaşlarda da daha taze, daha doğal görünmenin en etkili yolu orta yaşlardan, hatta yirmili yaşların sonundan başlayarak cildinize yatırım yapmaktır. Eğer cildiniz sarkmadan, yüz hatlarınız değişmeden ciltteki kolajen ve elastin üretimini tetikleyen tedavilere başlarsanız ileri yaşları iyi ve sıkı bir ciltle karşılarsınız. Böylece zamanı yavaşlatmış olursunuz. Cilt kalitesini artıran tedavilere erken başlanmasını öneriyorum ama bu tedavilerden her yaşta fayda sağlayacağınızı, cilt yaşınızı geri çevirebileceğinizi unutmayın.” Yani, cildinizdeki elastikiyet kaybını gidermenin yolu artık dolgu enjeksiyonu ile şişirilmiş bir yüz değil! Ciltteki kolajen ve elastin üretimini artıran lazer sistemleri, anti-aging teknolojiler artık hiç olmadığı kadar popüler. Bu tedavilerin en önemli avantajı hala kendiniz gibi ama daha dinç, daha genç bir versiyonunuz olabilmeniz.

Karataş anti-aging sistemlerdeki en önemli yeniliklerden birinin bu teknolojilere yapay zeka entegre edilmesi olduğunu söylüyor. “Bu tür sistemlerin sayısı giderek artıyor. Yapay zeka, aynı couture bir elbise gibi tedavinizin de tamamen size özel olmasını, sizin için tasarlanmış olmasını sağlıyor. Cildin hangi katmanda kolajen üretimini artırmak gerekiyor? Bu katmana ne kadar enerji iletilirse optimum fayda sağlarsınız? İşte tüm bunlar yapay zeka tarafından belirleniyor ve tedavi hastanın ihtiyaçlarına göre tasarlanıyor.”

Her zaman kendinizi seçin

Dr. Mustafa Karataş medikal estetik uygulamalardan faydalanırken kendinizi, olduğunuz kişiyi farkında olmanın son derece önemli olduğunu söylüyor. “Bu öyle bir farkındalık olmalı ki gençleşme, güzelleşme uğruna kendinizden vazgeçmemeyi içermeli, doğallığı ön plana almalı. Bunun için ilk adımı doğru doktoru seçmek ve onu bulduğunuzda kendisine sadık kalmak olmalı. Sonuçta anti-aging uzun soluklu bir yolculuk ve en iyi sonuçları, bu yolculuğu sizi tanıyan, ihtiyaçlarınızı bilen bir medikal estetik hekimle birlikte yürüyerek alabilirsiniz. Yıllar içinde minik dokunuşlarla hem genç hem de kendiniz kalmak mümkün ama bilinçli, farkındalıklı seçimler yapmanız gerekiyor.”

Dr. Mustafa Karataş her anlamda farkındalıklı bir yaşam sürmenin önemli bir ayağının da sağlıklı olmak olduğunun altını çiziyor. “Geçtiğimiz aylarda sıkça duymaya başladığımız ‘Ozempik yüz’ denen bir kavramdan bahsetmenin tam zamanı. Çünkü bu konu üzerine çok fazla tartışma var. Hızlı kilo vermek için kullanılan enjeksiyonların yüz yaşlanmasını hızlandırdığı gözlendi. Hızlı zayıflamanın göğüslerin sönmesine, cilt elastikiyetindeki azalmaya neden olduğu ve en önemlisi de yüzünüze yaş eklediği uzun zamandır biliniyor. Ama özellikle Ozempic iğnelerle birlikte hızlı kilo verme rüyası gerçeğe dönüşürken, rüyanın kabusa dönüşebileceğine dikkat çekmek istiyorum.”

Peki son aylarda ismini giderek daha fazla duymaya başladığımız iğnelerin içeriği tam olarak nedir? 2017 yılında FDA onayı alan bir diyabet ilacı, yapılan enjeksiyonla diyabet hastaları için geliştirildi. 2021 yılında ise enjeksiyonun hap formu piyasaya çıktı ve obezite tedavisi için kullanılmaya başlandı. Ama bu ve bunun gibi ilaçlarla ilgili en önemli sorun normal kilodaki insanlar tarafından da suiistimal edilmeleri.

Doldurmak mı inceltmek mi?

Görünen o ki estetik bir yüzün nasıl olması ya da nasıl olmaması gerektiği hakkında herkesin bir fikri, bir görüşü var. Gençliğin peşinden koşarken kimileri dolgun yanaklardan, bazıları ise yanak inceltmeden medet umuyor.

Peki güzellikte bilinçli, farkındalıklı seçimler yapmak isteyenler yüzünü doldurtmalı mı yoksa inceltmeli mi? Dr. Mustafa Karataş iki yaklaşımın da sorunlu olduğunu söyleyerek şöyle diyor: “Esas önemli olan fit bir yüze sahip olmaktır. Doğallıktan ödün vermeden genç görünmek isteyenlerin hedefi fit bir yüz olmalı. Yüzünüzü fazla doldurduğunuzda hiç de doğal olmayan, karikatürümsü bir ifadeniz olur ki maalesef bunun örneklerine çok fazla rastlıyoruz. Hatta bu görünümün estetik dünyasında bir adı bile var; ay yüz.”

Peki ya ince yüzlerle ilgili sorun ne? Dr. Mustafa Karataş “Maalesef yüzünüzdeki hacim ve yağ dokusunun kaybı sizi olduğunuzdan yaşlı gösterir. ‘Ozempik yüz’ kavramı bir ilaçla birlikte hayatımıza girse de artık çok fazla kilo kaybından sonra yüzdeki çökme ve yaşlanma için kullanılır oldu.”

Estetik uygulamalardan faydalanırken, güzelleşme uğruna kendinizden vazgeçmeyip doğallığı ön plana alın.

Yeni nesil formüller

Anti-aging endüstrisi, son yıllarda geliştirilen yenilikçi dolgu maddeleri, ileri teknoloji mezoterapi formülleriyle de doğallık çağını kucaklıyor. Dolgunuzun sadece yüzünüze hacim vermesini değil aynı zamanda yaşlanma belirtileriyle de savaşmasını istiyorsanız Dr. Mustafa Karataş; “Artık Harmonyca gibi yeni nesil dolgular sayesinde anti-aging etki ve hacim bir araya geliyor, tek bir formülde toplanıyor. Bu dolgu maddesinin özelliği yüze bir miktar hacim verirken diğer yandan ciltteki kolajen ve elastin üretimini tetiklemesi,” diyerek altını çiziyor.

Cilt kalitesini artıran mezoterapi tedavileri de genç görünümlü, ışıl ışıl bir cildin en önemli sırlarından biri. Karataş “Mezoterapi tedavisi onlarca yıldır var ama son yıllarda formüllerin içeriklerinde ciddi gelişmeler oldu,” diyor ve ekliyor; “Yükselen doğallık trendinin bir yansıması da daha az makyaj. Cildiniz parlak ve taze olduğunda zaten fazla makyaja gerek duymazsınız. Yeni nesil mezoterapi formülleri cildi tazelemek, yaşlanma belirtilerine karşı koruma altına almak, hatta çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü hafifletmekte son derece başarılı sonuçlar sağlıyor. Ünlü aktrislerin vazgeçilmez cilt destekleyici tedavilerinden biri de mezoterapidir.” Karataş, tercih ettiği mezoterapi formüllerin başında Eksozom tedavisinin geldiğini söylüyor. “Eksozomlar hücreler arası iletişimi sağlamakla görevli partiküllerdir. Bu mesajcılar cilt sağlığı için elzem olan molekülleri de taşırlar. Formülünü cilde enjekte ettiğinizde cilt hücreleri yenilenmeye, daha çok kolajen üretmeye başlarlar.”

Kök hücre tedavisini duymuşsunuzdur. Tedavi için kendi cilt dokunuzdan alınan minik bir örnek laboratuvar ortamında kök hücre zengini bir formüle dönüştürülerek cilde yeniden enjekte ediliyor. Karataş, kök hücre tedavisinin de cilt kalitesinde önemli bir artış sağladığını, çizgileri, kırışıklıkları azaltmada etkili bir silah olduğunu söylüyor. “Kök hücre tedavisiyle cilt yaşını geri çevirmede önemli başarılar elde ediyoruz. Bu işlem ünlü aktrisler arasında da çok popüler.”

Peki farkındalıklı güzelliğin, doğallığın çekiciliğini kucaklarken en çok neye dikkat etmek gerekiyor? Son sözler Dr. Mustafa Karataş’tan: “Ünlüler arasında Cate Blanchett gibi kendinden uzaklaşmadan genç kalan isimler var. Asıl hedefiniz kendiniz gibi görünmek olmalı. Bu da ancak minik dokunuşlar ve cilt kalitesini artıran, cildin gençliğini koruyan tedavilerle mümkün. Ayrıca hiç kimse olduğundan yirmi yaş daha genç görünmeye kalkmamalı. Bu mümkün değil. Zaten abartılı, rahatsız edici uygulamaların kaynağında genelde gerçekçi olmayan beklentiler yatar.”

"Botoks yaparken amaç çizgileri yumuşatmak olmalı, tamamen yok etmek değil. Hiç çizgisiz ve mimiksiz bir yüz sizi olduğundan daha yaşlı gösterir.”

Yüzünüzü forma sokun

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Mustafa Karataş yüz tedavilerine bir fitness planı gibi bakmanız gerektiğini söylüyor. “Bazı tedavileri düzenli aralıklarla tekrarlamanız gerekir. Bazı hastalar, bir anti-aging tedavi yaptırıp bir daha başka bir tedaviye ihtiyaç duymayacaklarını düşünüyor ama bu kesinlikle doğru değil. Spor salonuna bir ay gidip sonra bıraktığınızda aldığınız olumlu sonuçları kaybetmeye başlarsınız. Yüzünüz için de benzer bir durum söz konusu. Ama yine aynı egzersiz gibi bu tedavileri abartmak da doğru değil. Hedefiniz şekilli, belirgin yüz hatlarına kavuşmak olmalı? Bunun için de yüzünüzdeki farklı ögelere etki eden farklı tedavilerden faydalanmalısınız. Mesela yüzdeki kas dokusunu forma sokan EmFace, cilt kalitesini artıran, cildi sıkılaştıran ultrason teknolojileri, kolajen üretimini tetikleyen radyo frekansı sistemleri, botoks ve gerektiğinde dolgu enjeksiyonu gibi.”

Yüz kaslarınızı unutmayın: Karataş yüzde lift etkisi yaratan bir görünüm için yüz kaslarının önemini göz ardı etmememiz gerektiğini söylüyor; “Fit bir yüzün sırrı yüz kaslarınızı çalıştırmaktan geçer. Nasıl sadece kardiyo yaparak biçimli, şekilli bir vücuda kavuşamazsanız yüz kaslarını forma sokmadan da belirgin yüz hatlarına kavuşamazsınız. Bu anlamda EmFace sistemini çok başarılı buluyorum. Yüz kaslarını stimüle etmek için HIFES teknolojisini kullanan cihaz, yüz kaslarının kasılmasını sağlayarak kasların güçlenmesini ve sıkılaşmasını sağlarken radyo frekansı ile ciltte de anti-aging etki yaratıyor.”

