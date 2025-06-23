Fondöten fırçası çeşitleri: Kusursuz ten makyajının sırrı

Cildinizde pürüzsüz ve doğal bir bitiş mi hayal ediyorsunuz? İşte makyaj çantanızın en önemli kahramanlarından biri: fondöten fırçaları! Likit mi, krem mi, yoksa toz fondöten mi kullanıyorsunuz? Peki ya cildinizin ihtiyacı ne? Her bir formül ve uygulama tarzı için özel olarak tasarlanmış fırçaların dünyasına dalın ve ten makyajınızın nasıl bir anda kusursuzlaştığına şahit olun!