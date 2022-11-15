Göz altı morluklarının nedenleri ne? Nasıl geçer? 2 doğal çözüm önerisi

Göz altı morlukları pek çok insan için rahatsız edicidir. Bu makalede göz altı morluğu neden oluşur? Doğal yöntemlerle göz altı morlukları nasıl giderilir? Nasıl önlenir? gibi soruların yanıtlarına bakıyoruz. Dr. Kemali Güneş, göz altı morluklarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Hazırsanız başlayalım...

Göz altı morlukları nelerdir?

Güneş, gözaltı morluklarını şöyle tanımlıyor: "Göz altı morlukları, gözaltında oluşan koyu halkalar şeklinde tanımlanabilir. Bu halkalar, doğal yaşlanma sürecinde cilt kalınlığının ve cilt altı yağ dokusunun azalmasına bağlı oluşabiliyor. Ancak genetik koyuluklar genç yaşlarda da kimi zaman görülebiliyor. Günlük rutinimizde; uykusuzluk, uzun süre ekrana maruz kalma, az sıvı tüketimi, vitamin eksikliği ve fazla alkol tüketimine bağlı olarak da göz altı morlukları oluşabilmektedir"

Evde doğal yöntemlerle nasıl müdahale edilebilir mi?

Peki, bu gözaltı morlukları için evde doğal çözüm önerileri var mı? Dr. Güneş'in bu soruya yanıtı şöyle:

"Göz altı morluklarının oluşmasında, bu bölgede dolaşım yavaşlaması ve kan damarlarının genişlemesi rol oynadığı için dolaşım arttırıcı ve kan damarlarının daraltmaya yönelik uygulamalar iyi gelmektedir.

Evde doğal yöntemlerle müdahale edeceğimiz basit iki yöntemimiz mevcut.

Çay poşeti içeriğinde bulunan antioksidanlar ve kafein kan dolaşımını uyarmaya, kan damarlarını daraltmaya ve cilt altında sıvı tutulumunu azaltmaya yardımcı olur. Bu amaçla evde yapılacak doğal yöntemlerde siyah ya da yeşil çay kullanılabilir. İki siyah veya yeşil çay poşeti sıcak suda beş dakika bekletilir. Daha sonra poşet çayların buzdolabında 15-20 dakika soğumaları beklenir. Soğuk çay poşetleri gözler kapatılarak 10 ile 20 dakika uygulanır. İşlem bittikten sonra gözler soğuk suyla yıkanır.

Bir diğer yöntem ise Hindistan cevizi yağı. Göz altlarına her gece Hindistan cevizi yağı ile masaj yapmak koyu halkaları azaltabilir. Hindistan cevizi yağı, zarar görmüş cilt hücrelerini onarabilen zengin bir E vitamini kaynağıdır.



Göz altı morluklarına ne iyi gelir?

Uykusuzluğu bağlı göz altı morluklarında; düzenli uyku, soğuk kompres uygulama, göz çevresinde ödem oluşuyorsa göz çevresine yapılacak masajlar morluk etkisinin bir miktar da olsa azalmasına yardımcı olur.

Dr. Güneş'in diğer sorulara yanıtları ise şöyle:

Göz altı morlukları vitamin eksikliğinden kaynaklanır mı?

Evet kaynaklanabilir. Özellikle B vitamini, C vitamini, K vitamini ve E vitamini eksiklikleri gözaltında koyu halkalara neden olmaktadır. Vitaminler, özellikle böbrek üstü bezlerimizin çalışması için gereklidir. Böbrek üstü bezimiz sağlıklı çalışmadığında, kahve, alkol ve fazla şeker tüketimi ile birlikte vitamin emilimi bozulursa cildimizde şişkinlikler meydana gelir ve koyu halkalarımız belirginleşir.

Göz altı morlukları nasıl önlenebilir?

Öncelikle, sağlıklı bir cilt için yeterli miktarda su tüketilmeli. Bunun için günde 8 – 10 bardak su içilmelidir.