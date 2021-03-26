Gua Sha Nedir? Masajı nasıl uygulanır? Faydaları nelerdir?

Eski zamanlardan gelen bu teknik kan dolaşımını hızlandırarak daha aydınlık bir görünüm elde etmenizi sağlıyor. Yeni bir yöntem olmamasına rağmen, daha yeni yeni cilt bakımı rutinlerinin radarına takılmaya başladı. Bunun nedeni ise cildi pürüzsüzleştirmesi ve kasları gevşetmesi. Teninizde izlere sebep olabilen elektronik masaj aletlerinin aksine Gua Sha ağrısız ve hafif bir yöntem. Vücudunuzdaki enerjiyi harekete geçirmeyi hedefleyen bir yöntem olan Gua Sha içeriden dışarıya bir tedavi olarak da görülebilir.

GUA SHA NEDİR?

Büyükanne ve büyükbabasıyla büyüyen Akapunktur uzmanı ve uzun süredir Gua Sha uygulayıcısı olan Emily Grace bize Gua Sha’nın kelime anlamını anlatıyor. Kelime anlamlarına bakacak olursak Gua’nın kelime anlamı ‘kazıyarak temizlemek’ Sha’nın kelime anlamı ise ‘küçük çakıllar’ dır.

Geleneksel Çin tıbbında enerjiyi harekete geçirmek anlamına gelen ‘qi’ veya ‘chi’ olarak da biliniyor. Ciltteki kan dolaşımını sağlamak için hayvan kemiğinden veya çorba kaşığından yapılan bu alet cildi içten dışa doğru tedavi eder. Çinliler enerji akışı olmazsa cildin iltihaplanmaya meyilli olacağına bunu ortadan kaldırmak içinde kan dolaşımını hızlandırılmasını gerektiğini savunuyorlar. 15 yıldır Gua Sha pratiği yapan Paris'te yaşayan Akupunkturcu Elaine Huntzinger, belirli bölgelere masaj yaparak kanı hareket ettirmek kan dolaşımını güçlendirir ve böylece daha sağlıklı bir görüntü elde ederiz diyor.

GUA SHA'NIN SAĞLIĞA FAYDALARI

New York Dermatology Group'un kurucusu ve başhekimi David Colbert, Gua Sha vücut ağrılarının iyileştirdiğini söylüyor. Gua Sha söylenildiğine göre vücut ağrılarını iyileştirirken aynı zamanda uygulandığı bölgedeki kan dolaşımını hızlandırmaktadır. Vücut fonksiyonlarımızı destekleyen lenf sistemine de aynı zamanda yardım etmektedir. Hatta ‘Sörf yapmaktan ve bisiklete binmekten kaynaklanan eklem ve kas ağrıların azaltmak için Gua Sha yı düzenli olarak kullandığını belirtiyor. Özellikle araştırmalar, Gua Sha ile masajın uygulandığı alanlarda mikrosirkülasyonu iyileştirebileceğini, bu bölgelerde kan akışının arttığını ve hücrelerin oksijen dağıtımının iyileştirildiği gösteriyor.

Yüze uygulanan Gua Sha cildi sakinleştirir, yumuşatır, yüzdeki kasları çalıştırır. Gua Sha cildin elastikliğini korur, ince çizgileri en aza indirir ve cildi derinlemesine temizler.

GUA SHA NASIL UYGULANIR?

Eğer Gua Sha’yı günlük rutininize eklemek istiyorsanız, uzmanlara göre bu aleti haftada üç kez kullanmanız gerekmekte. Yüzünüzü kaldırmak ve şekillendirmek önerilen bu yöntem yatmadan önce yapılmalıdır. Çok fazla güç kullanmadan hafifçe uygulanmalıdır. Öncelikle yüz serumu uygulanmalı. Daha sonra ise Gua Sha taşı içten ve dıştan hareketlerle hafif baskıyla başlayarak orta derecede geçilerek uygulanmalı. Boyundan başlayarak çene, göz altı, kaş kemiği ve son olarak da alın bölgesine geçilmeli.