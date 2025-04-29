Güneş kremi beyazlatır mı?

Güneş kremi, UV ışınlarının cilde zarar vermesini engelleyerek, ciltteki koyu lekelerin ve hiperpigmentasyonun oluşumunu azaltabilir. Bununla birlikte, güneşin cilt üzerindeki zararlı etkilerini azaltarak, var olan lekelerin daha da koyulaşmasına engel olur.

GÜNEŞ KREMİ BEYAZLATIR MI?

En çok merak edilen sorulardan biri de budur. Ancak güneş kremi cildi beyazlatmaz.

Güneş kremi, güneşin zararlı UV ışınlarına karşı cildi korur. UV ışınları ciltte lekelere, güneş yanıklarına, renk eşitsizliklerine, erken yaşlanmaya sebep olur. Güneş kremi kullanmak, cildin bu zararları almasını önlediği için, cilt kendi doğal tonunu korur. Yani cildin koyulaşmasını ve lekelenmesini engeller, bu yüzden bazı insanlar "cildim beyazladı" gibi hissedebilir. Aslında cilt doğal ve sağlıklı tonuna geri dönüyordur.

Ancak, cilt tonunu aydınlatma veya beyazlatma etkisi arıyorsanız, cilt bakım ürünleri veya tedavi yöntemleri (örneğin, aydınlatıcı serumlar veya kimyasal peelingler) ile desteklemeniz gerektiğini unutmayın.

NEDEN BAZI GÜNEŞ KREMLERİ BEYAZ İZ BIRAKIR?

Özellikle fiziksel (mineral) filtreli güneş kremleri (çinko oksit veya titanyum dioksit içerenler) ciltte beyaz bir tabaka bırakabilir. Bu geçici bir durumdur, cildin rengini değiştirmez. Sürdüğünüzde hemen beyaz görünür, yıkayınca geçer.