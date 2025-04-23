Güneş kreminden önce nemlendirici sürülür mü?

Güneş kremi, her yaştan, cinsiyetten ve cilt renginden insan için cilt bakımının olmazsa olmaz bir parçasıdır. Güneş kremini günlük olarak uygulamak, cildinizi erken yaşlanmanın görünür belirtilerine katkıda bulunabilen ve cilt kanserine neden olabilen güneş hasarından korumaya yardımcı olur.

Ancak güneş kremini nemlendirici gibi düzenli olarak kullanılması gereken diğer cilt bakım ürünleriyle birleştirdiğinizde, uygulama sırası fark yaratır.

İşte bu sıralamanın önemi ve günlük cilt bakım rutininizde güneş kreminin etkisini en üst düzeye çıkarmak için birkaç ipucu.

Güneş kremini nemlendiriciden önce mi yoksa sonra mı uygulamalıyım?

Nemlendiriciden önce kimyasal güneş koruyucu, nemlendiriciden sonra ise mineral güneş koruyucu kullanmalısınız.

Hangi tür güneş kremine sahip olduğunuzu içeriklerine göre anlayabilirsiniz: Mineral güneş kremi, fiziksel güneş kremi veya güneş koruyucu olarak da adlandırılır, çinko oksit veya titanyum dioksit minerallerini içerir. Kimyasal güneş kremi, avobenzon, oktinoksat ve oksibenzon gibi kimyasal içerikler içerir.

Sıra neden önemlidir?

Kimyasal ve mineral güneş koruyucular cildinizi farklı şekillerde korur .

Kimyasal güneş kremi

Bu tür güneş kremleri , cildinize zarar vermeden önce güneşin zararlı UV ışınlarını emerek çalışır . Aktif bileşenleri UV ışınlarını emer ve onları ısıya dönüştürür.

Kimyasal güneş koruyucunun etkili bir şekilde işe yaraması için cildinize sürmeniz ve cildinizin onu emmesi için zaman vermeniz gerekir. Bu yüzden nemlendirici kullanmadan önce uygulamalısınız.

Mineral güneş kremi

Mineral güneş kremleri çinko oksit veya titanyum dioksit içerir . Bu mineraller, güneş ışınlarının cildinize zarar vermesini engelleyen bir kalkan görevi görür.

Mineral güneş kreminin UV ışınlarını engellemek için cildinizin üstünde kalması gerektiğinden, bunu cilt bakım rutininizin son adımı olarak uygulamalısınız. Başka bir deyişle, kullandığınız herhangi bir nemlendiriciden sonra uygulayacaksınız.

Peki ya diğer cilt bakım ürünleri güneş kreminden sonra mı kullanılmalı?

Yüz temizleme rutininizin bir parçası olarak kullandığınız tonikler veya serumlar gibi cilt bakım ürünlerini her iki güneş koruyucu türünden önce uygulayın.

Dermatolog Dr. Alpana Mohta, yüzünüzü temizledikten sonra ürünleri şu sırayla uygulamanızı öneriyor:

Tonik kullanıyorsanız sonrasında önce tonik sonra kimyasal güneş kremi kullanın.

Serumlar gibi cilt bakım aktifleri, nemlendiriciler, göz kremleri ve topikal tedaviler kullanıyorsanız önce bunları sürüp sonrasında mineral güneş kremi kullanın.

Mohta, bir ürünü uyguladıktan sonra, rutininizdeki bir sonraki ürünü uygulamadan önce genellikle en az 2 dakika beklemek isteyeceğinizi söylüyor.

Mohta ayrıca mineral güneş kreminizi sürdükten sonra makyaj yapmak için 3-5 dakika beklemenizi öneriyor. Bunun nedeni, makyajın bir bariyer görevi görebilmesi ve güneş kreminin cildinizi tam olarak korumasını önleyebilmesidir.

Dr. Alain Michon ise şu bilgiler aktarıyor:

Bazı yüz nemlendiricileri ve makyaj ürünleri güneş koruma faktörü içerir - SPF olarak bilinir - bu nedenle güneş hasarını önlemeye yardımcı olabilir. Ancak, bu ürünler genellikle güneş kreminden daha düşük bir SPF'ye sahiptir, bu nedenle en azından SPF 30'a sahip bir güneş kremi uygulamak isteyeceksiniz.