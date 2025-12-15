Hailey Bieber 'bob' saç kesimine geri döndü

Kısa saç modellerini sevenlerin favorisi bob kesim 2025 yılında yeniden yükselişe geçti.

Bu yılın başında Hailey Bieber'dan Emma Stone'a birçok ünlü isim uzun saçlarına veda ederek yeni bir görünüme kavuştu.

Güzellik trendlerine giren bob kesim kimilerine göre cesaret gerektiren bir model olsa da aslında kullanımı oldukça basit...İster düz ister dalgalı olarak kullanabileceğiniz bu model kulak altında veya omuz hizasında olabiliyor. Dilerseniz bu kesimi perçem veya kakül ile kullanabilirsiniz.

'BOB' KESİME GERİ DÖNDÜ

Hailey Bieber, sene başında saçlarını bob kesim yapmıştı. Bieber, yıl başından bu yana uzayan saçlarını yeniden kestirme kararı aldı. Bieber'ın yeni saç kesimi, geçmişte tercih ettiği bob stilinden ilham alsa da, daha modern ve keskin hatlara sahip...