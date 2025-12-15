Ben Leman dizisi final yapacak mı?

Now ekranlarında yayımlanan ve başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın ve Gökçe Eyüboğlu gibi yetenekli isimlerin yer aldığı "Ben Leman" dizisi, final iddialarıyla sıkça gündeme geliyor. İzleyicilerin merakla takip ettiği dizinin akıbetiyle ilgili son gelen bilgiler, durumu oldukça kritik bir noktaya taşıdı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre "Ben Leman" için final alarmları çalmaya başlamış durumda. Dizinin kaderini belirleyecek olan kritik dönemeç ise, bu hafta yayınlanan 12. bölümünün reyting performansına bağlandı. Eğer 12. bölümün Pazar sabahı açıklanacak reyting sonuçları beklentilerin altında ve düşük çıkarsa, çekimleri Urla'da gerçekleştirilen yapımın ekran macerası kısa sürecek ve 13. bölümde final kararı alacağı iddia edildi.

Ben Leman konusu

Now ekranlarında yayınlanan ve final iddiaları nedeniyle gündemde olan "Ben Leman" dizisi, izleyicileri geçmişin gölgeleri altında karmaşık ilişkiler yumağına çeken, çarpıcı bir hikâyeye sahip. Dizi, hayatları ortak bir sır perdesi etrafında kesişen Leman, Şahika, Mine, Suzi adlı dört kadın ve Demir adlı bir erkeğin etrafında gelişiyor.

Hikâye, dışarıdan bakıldığında huzurlu ve düzenli görünen yaşamların derinliklerinde nasıl büyük fırtınaların koptuğunu gözler önüne seriyor. "Ben Leman", ortaya çıkan sırlar nedeniyle dostlukların ve aşkların ağır sınavlar verdiği, karakterlerin hem birbirleriyle hem de kendi geçmişleriyle cesur yüzleşmeler yaşadığı bir serüveni anlatıyor.