Hangi çay yüzü güzelleştirir? Sağlıklı bir cilt için 7 bitki çayı ve faydaları
Bitki çayları, yüzyıllardır geleneksel tıpta çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Bazen parlak bir cilde kavuşmak için de en iyi çareler basit bir fincan bitki çayında bulunabilir. Peki hangi çay yüzü güzelleştirir? İşte Sağlıklı bir cilt için 9 bitki çayı ve faydaları....
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Güzellik söz konusu olduğunda, genellikle dış ürünlere ve tedavilere odaklanırız. Ancak, bazen parlak bir cilde kavuşmak ve genel esenliği beslemek için en iyi çareler basit bir fincan bitki çayında bulunabilir. Antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle dolu bitki çayları, içten gelen güzelliğe doğal ve bütünsel bir yaklaşım sunar. The Times of India'da yer alan habere göre size çeşitli bitki çayları ve cildinizin güzelliğinizi artırmak için inanılmaz faydaları hakkında ipuçları vereceğiz.
1. Yeşil çay
Yeşil çayın sunduğu birçok sağlık faydasını herkes bilir. Ancak, kişiyi formda tutmanın yanı sıra, bu çay aynı zamanda popüler bir güzellik malzemesidir. Yüz maskesi şeklinde uygulandığında, yeşil çay bir peeling görevi görür. Yüze parlaklık verir ve ayrıca aşırı sebum üretimini azaltır.
2. Papatya Çayı
Sakinleştirici özellikleriyle bilinen papatya çayı, rahatlamayı teşvik eden ve hem zihni hem de bedeni yatıştırmaya yardımcı olan nazik bir iksirdir. Stres seviyelerini azaltarak papatya çayı, akne veya egzama gibi stresle kötüleşen cilt rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ek olarak, iltihap önleyici özellikleri kızarıklığı ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir ve bu da onu hassas veya akneye eğilimli cilde sahip kişiler için özellikle faydalı hale getirir. Lezzetli papatya çayı sadece sizi rahatlatmakla ve uykunuzu iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda cildinize daha sakin ve daha dengeli bir görünüm kazandırır.
3. Siyah Çay
Bu çayda bulunan serbest radikaller cildin yaşlanma sürecini geciktirir. Ayrıca yüze sıçratıldığında cildi anında yeniler. Çayı demleyin ve ardından soğumasını bekleyin. Birkaç dakika buzdolabında bekletin ve ardından cildinizi yatıştırmak için yüzünüze uygulayın.
4. Limon Otu Çayı
Mükemmel bir detoks maddesi olarak bilinen bu çay, tüketildiğinde sadece sisteminizi temizlemekle kalmaz, aynı zamanda lekelerden ve aknelerden kurtulmanıza da yardımcı olur. Bu çayın soğuk bir karışımını her gün yüzünüze uygulayın.
5. Oolong Çayı
Eğer kırışıklıkları ve koyu lekeleri azaltmak sizin endişenizse, yüzünüze bir oolong
çayı macunu uygulayın. İçinde bulunan antioksidanlar cildinizden toksinleri
uzaklaştırmaya yardımcı olarak yaşlılık lekelerini azaltır. Ayrıca cildinizi güneşin
zararlı UV ışınlarının neden olduğu pigmentasyondan korur.
6. Lavanta Çayı
Soğutucu ve sakinleştirici faydalarının yanı sıra, lavanta çayı her türlü cilt enfeksiyonunu azaltmasıyla da bilinir. Saç dökülmesini tedavi eder ve kepeği de azaltır.
7. Kombucha Çayı
Bu, şeker, bakteri ve maya ile yapılan hafif fermente edilmiş bir çaydır. Bazen
Kombucha mantarı çayı olarak da anılır. Bakteri ve Maya Simbiyotik Kültürü
(SCOBY) içerir, bu sadece cildinizi detoksifiye etmekle kalmaz, aynı zamanda
nemlendirir ve cilt elastikiyetini artırır. Bu çay cilt tonunu, berraklığını ve dokusunu
iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca cildinizi aydınlatır ve ince çizgilerin ve
kırışıklıkların görünümünü gözle görülür şekilde azaltır. Bu çayı düzenli olarak
içebilir ve ayrıca yaklaşık yarım saat boyunca yüzünüze ince bir macun
uygulayabilirsiniz.
8. Zencefil Çayı
Zencefilin her türlü cilt kusurunu tedavi eden bir antiseptik olduğu bilinmektedir.
Bronzlaşmış ve pigmentli cildi iyileştirmekten düzensiz cilt tonunu azaltmaya kadar
faydaları çoktur. Ayrıca saç derisindeki kan dolaşımını artırarak saç dökülmesini
azaltır.
9. Matcha Çayı
Japonya'dan gelen bu yeşil çay, dünyanın en iyi çaylarından biri olarak bilinir.
Normalde yeşil renkte olan bu çay, cildinizi detoksifiye etmeye yardımcı olan ideal
antioksidan kaynaklarından biri olduğu bilinen klorofil açısından zengindir. Bu çayı
tüketmenin yanı sıra, yüzünüze bir maske olarak da uygulayabilirsiniz. Ayrıca, çay
demlenip soğuyana kadar bekletilebilir ve ardından temiz ve lekesiz bir cilt için
düzenli olarak yüze sıçratılabilir.