Hangi çay yüzü güzelleştirir? Sağlıklı bir cilt için 7 bitki çayı ve faydaları

Güzellik söz konusu olduğunda, genellikle dış ürünlere ve tedavilere odaklanırız. Ancak, bazen parlak bir cilde kavuşmak ve genel esenliği beslemek için en iyi çareler basit bir fincan bitki çayında bulunabilir. Antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle dolu bitki çayları, içten gelen güzelliğe doğal ve bütünsel bir yaklaşım sunar. The Times of India'da yer alan habere göre size çeşitli bitki çayları ve cildinizin güzelliğinizi artırmak için inanılmaz faydaları hakkında ipuçları vereceğiz.

1. Yeşil çay

Yeşil çayın sunduğu birçok sağlık faydasını herkes bilir. Ancak, kişiyi formda tutmanın yanı sıra, bu çay aynı zamanda popüler bir güzellik malzemesidir. Yüz maskesi şeklinde uygulandığında, yeşil çay bir peeling görevi görür. Yüze parlaklık verir ve ayrıca aşırı sebum üretimini azaltır.

2. Papatya Çayı

Sakinleştirici özellikleriyle bilinen papatya çayı, rahatlamayı teşvik eden ve hem zihni hem de bedeni yatıştırmaya yardımcı olan nazik bir iksirdir. Stres seviyelerini azaltarak papatya çayı, akne veya egzama gibi stresle kötüleşen cilt rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ek olarak, iltihap önleyici özellikleri kızarıklığı ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir ve bu da onu hassas veya akneye eğilimli cilde sahip kişiler için özellikle faydalı hale getirir. Lezzetli papatya çayı sadece sizi rahatlatmakla ve uykunuzu iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda cildinize daha sakin ve daha dengeli bir görünüm kazandırır.

3. Siyah Çay

Bu çayda bulunan serbest radikaller cildin yaşlanma sürecini geciktirir. Ayrıca yüze sıçratıldığında cildi anında yeniler. Çayı demleyin ve ardından soğumasını bekleyin. Birkaç dakika buzdolabında bekletin ve ardından cildinizi yatıştırmak için yüzünüze uygulayın.

4. Limon Otu Çayı

Mükemmel bir detoks maddesi olarak bilinen bu çay, tüketildiğinde sadece sisteminizi temizlemekle kalmaz, aynı zamanda lekelerden ve aknelerden kurtulmanıza da yardımcı olur. Bu çayın soğuk bir karışımını her gün yüzünüze uygulayın.

5. Oolong Çayı

Eğer kırışıklıkları ve koyu lekeleri azaltmak sizin endişenizse, yüzünüze bir oolong

çayı macunu uygulayın. İçinde bulunan antioksidanlar cildinizden toksinleri

uzaklaştırmaya yardımcı olarak yaşlılık lekelerini azaltır. Ayrıca cildinizi güneşin

zararlı UV ışınlarının neden olduğu pigmentasyondan korur.

6. Lavanta Çayı

Soğutucu ve sakinleştirici faydalarının yanı sıra, lavanta çayı her türlü cilt enfeksiyonunu azaltmasıyla da bilinir. Saç dökülmesini tedavi eder ve kepeği de azaltır.

7. Kombucha Çayı

Bu, şeker, bakteri ve maya ile yapılan hafif fermente edilmiş bir çaydır. Bazen

Kombucha mantarı çayı olarak da anılır. Bakteri ve Maya Simbiyotik Kültürü

(SCOBY) içerir, bu sadece cildinizi detoksifiye etmekle kalmaz, aynı zamanda

nemlendirir ve cilt elastikiyetini artırır. Bu çay cilt tonunu, berraklığını ve dokusunu

iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca cildinizi aydınlatır ve ince çizgilerin ve

kırışıklıkların görünümünü gözle görülür şekilde azaltır. Bu çayı düzenli olarak

içebilir ve ayrıca yaklaşık yarım saat boyunca yüzünüze ince bir macun

uygulayabilirsiniz.

8. Zencefil Çayı

Zencefilin her türlü cilt kusurunu tedavi eden bir antiseptik olduğu bilinmektedir.

Bronzlaşmış ve pigmentli cildi iyileştirmekten düzensiz cilt tonunu azaltmaya kadar

faydaları çoktur. Ayrıca saç derisindeki kan dolaşımını artırarak saç dökülmesini

azaltır.

9. Matcha Çayı

Japonya'dan gelen bu yeşil çay, dünyanın en iyi çaylarından biri olarak bilinir.

Normalde yeşil renkte olan bu çay, cildinizi detoksifiye etmeye yardımcı olan ideal

antioksidan kaynaklarından biri olduğu bilinen klorofil açısından zengindir. Bu çayı

tüketmenin yanı sıra, yüzünüze bir maske olarak da uygulayabilirsiniz. Ayrıca, çay

demlenip soğuyana kadar bekletilebilir ve ardından temiz ve lekesiz bir cilt için

düzenli olarak yüze sıçratılabilir.