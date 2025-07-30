Hangi cilt tipi hangi güneş kremini kullanmalı? Dermatologdan öneriler

Kavurucu sıcaklar cilt sağlığını tehdit ediyor. Bugünlerde etkisini artıran sıcak hava dalgası, termometrelerin 40 dereceyi aşmasına neden oldu. Vatandaşlar serinlemek için sahil ve havuzlara akın ederken, Cildiye Uzmanı Dr. Hüseyin Başar, güneşin zararlı etkilerine karşı uyarılarda bulundu.

"CİLT KANSERİ RİSKİNİ ARTIRABİLİR"

"Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak, ciltte erken yaşlanma, lekelenme ve hatta cilt kanseri riskini artırabilir" diyen Doktor Başar, güneş kremi kullanımının sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Hüseyin Başar

Dr. Hüseyin Başar, cilt tipine göre güneş koruyucu seçimi hakkında şu tavsiyelerde bulundu...

Yağlı ve akneye eğilimli ciltler: Gözenekleri tıkamayan (non-komedojenik), oil-free ürünler

Jel, mat bitişli veya sprey formüller.

Kuru ciltler: Nemlendirici özelliği yüksek, krem formundaki güneş koruyucular.

Hyaluronik asit ve E vitamini gibi destekleyici bileşenler. Güneş koruyucu + nemlendirici içeren ürünler tercih edilebilir.

Karma ciltler: Su bazlı, hafif yapılı güneş kremleri. T bölgesini kontrol eden, yanakları kurutmayan formüller. Sprey veya losyon formu kullanım kolaylığı sağlar.

Hassas ciltler: Parfüm ve alkol içermeyen, hipoalerjenik seçenekler. ‘Sensitive skin’ ibaresine dikkat edilmeli!

Leke ve renk düzensizliği olan ciltler: En az SPF 50+ koruma faktörü olan ve leke giderici aktifleri içeren güneş koruyucular. C vitamini ve niasinamid gibi antioksidan içerikler tercih edilmeli."

"2-3 SAATTE BİR YENİLENMELİ"

Uzm. Dr. Hüseyin Başar son olarak; güneş kreminin her 2-3 saatte bir yenilenmesi gerektiğini hatırlatarak, "Cilt sağlığını korumak için doğru ürün seçimi kadar düzenli kullanım da hayati önem taşıyor. Ayrıca 10:00 - 16:00 saatleri arasında mümkün olduğunca güneşte kalınmamalı" şeklinde konuştu.