Hem kas yapmayı hem de yağ yakmayı sağlayan teknolojiler

Yeni nesil cihazlarla desteklenen estetik uygulamalar sayesinde kısa sürede gözle görülür sonuçlar almak mümkün. Üstelik bazıları acısız, iz bırakmıyor ve sosyal hayata ara vermeyi bile gerektirmiyor. İşte 2025’in en hızlı sonuç veren yöntemleri!

Temmuz - Ağustos 2025

EMSCULPT NEO

Aynı seansta hem kas yapmayı hem de yağ yakmayı sağlayan çift teknolojili bir uygulama olan Emsculpt Neo, geleneksel vücut şekillendirme yöntemlerinden farklı olarak, yüksek yoğunluklu odaklanmış elektromanyetik enerji (HIFEM) ve radyo frekansı (RF) birleştirerek daha etkili bir sonuç almayı hedefliyor.

Nasıl Çalışır?

Bu teknoloji kasları kasılmaya zorlayan güçlü elektromanyetik dalgalar gönderiyor. Normal spor sırasında mümkün olmayan seviyede kas kasılması meydana geliyor. Böylece kas dokusunun güçlenmesi amaçlanıyor.

RADYO FREKANSI (RF)

Neler yapıyor?

Hem kas yapmayı hem de yağ yakmayı amaçlıyor.

İlk seanslardan itibaren kas tonusundaki artış ve yağ kaybı amaçlanıyor.

Karın, kalça, kol ve bacak gibi hedef bölgelere uygulanabiliyor.

Cerrahi müdahale ya da iyileşme süresi gerektirmiyor.



Kaç seans?

Seans süresi ortalama 30 dakika sürüyor. Haftada 2 defa 4 ya da 6 seans öneriliyor. İşlem sonrası günlük hayata hemen dönülebiliyor, herhangi bir ağrı ya da morluk oluşmuyor.

Kimler için uygun?

Egzersiz yapmaya vakti olmayan ya da sporla kas kazanamayan kişiler, doğum sonrası karın bölgesini toparlamak isteyen anneler, bölgesel yağlanma ve sarkma problemi yaşayanlar ve daha sıkı ve şekilli vücut isteyenler için uygun.

COOLTECH DEFINE

Cooltech Define, bölgesel yağlanmaya karşı geliştirilen ileri teknoloji bir kriyolipoliz yani yağ dondurma sistemidir. Vücuttaki istenmeyen yağ hücrelerini hedef alarak, onları düşük sıcaklıkta kontrollü şekilde donduruyor ve zamanla vücuttan doğal yollarla atılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Kriyolipoliz nedir?

Yağ hücrelerinin soğutma yoluyla hasar görüp parçalanmasını sağlayan kriyolipoliz, non-invaziv (cerrahi olmayan) bir yöntem. Yağ hücreleri soğuğa karşı diğer dokulardan daha hassas olduğu için, soğuk uygulama yapılarak bölgedeki yağ hücreleri hedef alınıyor.

Cooltech Define’in farkı Nedir?

Geleneksel kriyolipoliz cihazlarına kıyasla Cooltech Define, daha geniş aplikatörler ve geliştirilmiş soğutma teknolojisi ile daha hızlı ve etkin sonuçlar vermeyi amaçlıyor.

Hangi bölgelere uygulanıyor?

Yağlanmanın yoğun olduğu karın, basen, sırt, iç bacak gibi bölgelere uygulanabiliyor. Aplikatör, cilde vakum yaparak çekiliyor ve hedef bölgeye soğuk veriliyor. Soğutma genellikle -8 ila -10 °C arasında seyrediyor.

Kaç seans uygulanıyor?

Cooltech Define için genellikle önerilen seans sayısı 1 ila 3 seans arasında. Çoğu kişi 1-2 seans sonunda belirgin incelme ve şekillenme fark edebiliyor. Özellikle daha inatçı yağlanma bölgelerinde veya geniş alanlarda 3 seans uygulanabiliyor. Seanslar arasında genellikle 4-6 hafta ara verilmesi tavsiye ediliyor; çünkü yağ hücrelerinin vücuttan atılması zamana ihtiyaç duyuyor. Ortalama 60-70 dakika sürüyor. Hasta uygulama sırasında rahatça oturabiliyor ya da yatabiliyor. Uygulama sonrası bölge hafif kızarabilir veya uyuşabiliyor, bu etkiler genellikle kısa sürede geçiyor.

Neler yapıyor?

Dondurulan yağ hücreleri zamanla ölüyor ve lenf sistemi aracılığıyla vücuttan atılıyor. Ortalama 1-3 ay içinde uygulama bölgesinde yüzde 20-25 arasında yağ azalması sağlanması amaçlanıyor. Soğutma sonrası kollajen üretimi artıyor, ciltte hafif sıkılaşma görülebiliyor.

Kimler için uygun?

Cerrahi operasyon istemeyen ve bölgesel incelme hedefleyenler, Diyet ve sporla incelmekte zorlanan lokal yağ fazlalığı olanlar için uygun. Uygulama sonrası bölgede hafif morluk, hassasiyet veya uyuşma olabilir, genellikle birkaç gün içinde geçiyor. İşlem sonrası ağır egzersizlerden kaçınılması öneriliyor.

Tatilden önce hem kas yapmayı hem de yağ yakmayı amaçlayan uygulamalar kısa sürede etki gösteriyor.

EXION BODY

Exion Body, vücut şekillendirme ve cilt sıkılaştırma alanında son dönemin en yenilikçi teknolojilerinden biri. Radyo frekans (RF) enerjisi ile yapay zekânın bir araya geldiği bu sistem, cildin alt katmanlarına kontrollü ısı vererek kolajen ve elastin üretimini artırmayı amaçlıyor. Exion’u farklı kılan en önemli özellik, bu enerjiyi derin dokulara ulaşacak şekilde odaklaması ve uygulama sırasında cilt yüzeyine zarar vermemesi.

Ne işe yarar?

Rene Clinic’ten Medikal Estetik Hekimi Özge Turan, “Exion Body, vücutta biriken inatçı yağların azaltılmasında, gevşemiş cilt dokusunun sıkılaştırılmasında ve vücut kontürünün yeniden şekillendirilmesinde etkili bir uygulama. Özellikle karın, basen, bacak içi ve kollar gibi elastikiyet kaybı olan alanlarda kolajen üretimini tetikleyerek cildi toparlamaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda selülit görünümünün azalmasını da hedefliyor. Uygulama sonrası cilt daha sıkı, pürüzsüz ve canlı bir görünüme kavuşuyor” diyor.

Hangi bölgelere uygulanıyor?

Exion Body, vücutta birçok farklı bölgeye güvenle uygulanabiliyor. En sık tercih edilen bölgeler ise karın, bel çevresi, kalça, basen, bacak içleri, kollar, diz üstü ve sırta uygulanabiliyor. Bu bölgelerde hem yağ azaltımı hem de cilt sıkılaştırma hedefleniyor. Uygulama alanları kişinin ihtiyaçlarına göre belirleniyor.

Kimlere uygulanabilir?

Exion Body, cilt elastikiyetinde azalma yaşayan, bölgesel yağlanma veya hafif-orta düzeyde sarkma problemi olan hemen herkes için uygun. İdeal hasta profili, vücut kitle indeksi normal ya da normale yakın olan, sağlıklı yaşam tarzını desteklemek isteyen kişiler. Exion Body, ameliyat istemeyen ama daha fit, sıkı ve belirgin vücut hatlarına kavuşmak isteyen bireyler için ideal bir seçenek. Ayrıca doğum sonrası karın bölgesi toparlama sürecinde de tercih edilebiliyor.

Kaç seans uygulanıyor?

Seans sayısı kişisel ihtiyaçlara ve uygulama yapılacak bölgeye göre değişkenlik gösterebiliyor. Genellikle 4 ila 6 seanslık bir protokol öneriliyor. Seanslar haftada 1 ya da 10 günde 1 şeklinde planlanıyor. İlk seanstan itibaren ciltteki canlılık ve toparlanma fark edilmeye başlansa da, kolajen üretiminin artışı ve sıkılaşma etkisi zaman içinde kademeli olarak gelişiyor ve 2-3 ay içerisinde maksimum etki ortaya çıkar.

DENEDİM!

Yazdan önce son çıkışa ben de girdim ve hızlı sonuç veren uygulamalardan biri olan Maslak Beauty bakım merkezinde Quantum CACI uygulamasını denedim. Öncelikle şunu söyleyeyim çok konforlu bir işlem. Siz hareketsiz yatıyorsunuz ve vücudunuzun ihtiyacı olan bölgeye bağlanan elektrotlar size ufak kasılmalarla akımlar veriyor. Cihaz, düşük voltajlı mikro akımlar göndererek kasları kasıp gevşetiyor. Bu sayede hem kas tonusu artıyor hem de bölgedeki lenf ve dolaşım sistemi hızlanıyor. Quantum CACI, elektro-kas stimülasyonu (EMS) yöntemiyle çalışıyor. Uygulama, kasların doğal hareketlerini taklit ederek sıkılaşmayı ve şekillenmeyi sağlamayı amaçlıyor. Ödem atmaya yardımcı oluyor. Selüliti azaltırken sporsuz bile vücut hatlarının ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Etkili sonuç için haftada 2-3 kez, toplamda 10-12 seans öneriliyor.