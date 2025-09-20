İşte Derya Uluğ'un güzellik sırrı

Son dönemin popüler isimlerinden Derya Uluğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Uzun zamandır Asil Gök ile sevgili olan Derya Uluğ, hayatının aşkıyla aynı sahneyi paylaşmaya devam ediyor.

GÜZELLİK SIRRINI VERDİ

Sık sık sahnede yer alan Derya Uluğ, aynı zamanda güzelliğiyle de dikkatleri çekiyor. Yine bir konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uluğ, güzellik sırrını verdi.

"ÖNEMLİ OLAN İÇERİDEN BAKIM"

Bol su içtiğini ve tatlı yemediğini belirten güzel sanatçı, "Cildime hiç bakmıyorum bir kere. İki ayda bir cilt bakımına gidiyorum, bence zaten önemli olan dışarıdan bakım değil içeriden bakım. Sağlıklı beslenmeye gayret ediyorum, hayatımın düzeni haline geldi. Çok su içiyorum bir kere. Tatlı yemiyorum, benim hiç hayatımda yok tatlı" ifadelerini kullandı.



